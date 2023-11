Trabalhadores são assassinados a tiros enquanto descarregavam areia no interior do AM

Iranduba (AM) – Três homens identificados como Thiago de Oliveira Silva, Wendreus de Jesus Oliveira, de 33 anos, e Juno de Paula de Melo, de 36 anos, foram mortos a tiros na tarde desta quarta-feira (29), na rua Santiago, bairro Castanhal, no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

Segundo testemunhas, as vítimas eram funcionárias de uma empresa de material de construção e estavam descarregando areia, quando foram surpreendidos por criminosos armados.

Após disparar contra as vítimas, os atiradores fugiram. A polícia afirmou que as características do crime apontam para execução, além de Thiago e Wendreus terem passagens pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e estelionato.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

