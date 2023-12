Esposa flagra pré-candidato a prefeito em orgia no motel; veja VÍDEO

O pré-candidato a prefeito de Junco, no Maranhão, Bruno Silva Nascimento, foi pego no flagra pela esposa em uma “orgia” em um motel, junto com outro homem e duas mulheres.

Amanda Rodrigues, mulher do pré-candidato flagrado na orgia no motel, descobriu as escapadas do marido e foi atrás dele até chegar no motel.

A mulher gravou toda a situação. Após o flagra, Amanda tentou sair do motel, mas foi agredida pelo marido.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Bruno foi para cima da esposa e desferiu vários golpes contra ela, além de quebrar o seu celular.

O pré-candidato ainda tentou amenizar a situação fazendo propostas para a esposa. Ao fim da agressão, ferida, Amanda compareceu a uma unidade de saúde para realizar exames periciais que comprovassem toda a agressão.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Bruno expressou receio de que a divulgação dos vídeos afetasse sua campanha política, visto que é pré-candidato a prefeito.

Amanda ainda solicitou medida protetiva à Justiça, mas Bruno segue solto.

Em interrogatório realizado no dia seguinte à denúncia, Bruno permaneceu em silêncio. Em nota, Jairon Barbosa dos Santos, seu advogado, afirmou que o caso ocorreu no domingo (26), e que o relacionamento com Amanda já havia sido terminado, o que significa que não houve traição.

“Em relação ao que aconteceu no dia 26/11/2023 (domingo último) é importante esclarecer que o Dr. Bruno já tinha terminado o relacionamento com a sua ex-companheira, inclusive foi deixá-la na casa de sua mãe que fica na cidade Governador Nunes Freire – MA, dando o suporte necessário naquele momento. Portanto, já não existia mais relação, muito menos traição.

No dia em referência, acontecia em Maracaçumé uma vaquejada de grande proporção, não tendo vaga em hotéis e congêneres, aonde se procurou o motel para banho e descanso com alguns amigos, já que o acusado é corredor de vaquejada.

Quanto às agressões, não teve agressão, muito menos tentativa de homicídio, o que houve foi que o acusado tomou o celular de sua ex-companheira. Isso é comprovado com base no Inquérito Policial, que indicia o acusado apenas nos crimes de Danos e Lesão Corporal”, diz o comunicado.

*Com informações da CNN e Diário do Poder.

Leia mais

Vídeos gravados em motel mostram relação entre sogro e genro

‘Brotheragem’: Um carinho entre amigos ou fachada para não sair do armário? Entenda

VÍDEO: Mulher flagra marido com amante na missa

Saiba mais nas redes sociais do EM TEMPO