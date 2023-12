‘Brotheragem’: Um carinho entre amigos ou fachada para não sair do armário? Entenda

Popularmente, o termo “brotheragem” é utilizado para descrever um laço de amizade entre homens, algo como “camaradagem”. Contudo, basta uma pesquisa rápida na internet para entender que a gíria ganhou outro significado: comportamentos sexuais entre homens de um modo “não homossexual” – segundo eles –, como uma espécie de brincadeira entre amigos.

Também conhecida como bromance, a brotheragem é considerada por muitas pessoas um rótulo usado por homens que não aceitaram sua orientação sexual, seja ela homo, bi, pan ou qualquer outra que não seja a hétero. Contudo, existe sim a possibilidade da experimentação sem haver, necessariamente, um desejo sexual ou afetivo de um homem por outro.

De acordo com a psicóloga e terapeuta sexual Alessandra Araújo, pessoas – independentemente do gênero – podem se envolver em atividades íntimas com alguém do mesmo sexo por vários outros motivos que não a atração legítima.

“Curiosidade, exploração da identidade sexual e emocional e experimentação são alguns desses motivos. As pessoas podem simplesmente estar explorando, sem compromisso ou outras intenções. As experiências sexuais e emocionais variam amplamente de pessoa para pessoa, e o significado dessas interações pode ser diferente para cada um”, explica.

Além disso, é importante estar atento também para não confundir uma forte amizade entre dois homens que não têm medo de expressar sua afeição um pelo outro como algo necessariamente sexual. Afinal, em uma sociedade machista e cheia de crenças de masculinidade frágil, homens não têm “permissão” de demonstrar carinho por outro homem.

“Cada indivíduo é único, e as amizades masculinas profundas não devem ser interpretadas como uma tentativa de ocultar ou reprimir desejos ou orientações sexuais. É fundamental respeitar a diversidade de experiências e orientações sexuais de cada pessoa”, finaliza.

