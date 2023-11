Vídeos gravados em motel mostram relação entre sogro e genro

Vídeos gravados pelo sogro com o genro dentro de um motel mostram o caso extraconjugal deles, que veio à tona após a mulher traída ter publicado nas redes sociais arquivos de mídias e conversas entre os dois. Veja vídeos abaixo.

De acordo com relatos de testemunhas feitos à Polícia Militar, a agressão começou depois que a filha desse homem que foi agredido publicou, em suas redes sociais, o suposto relacionamento do pai com o marido dela.

Em alguns vídeos, o sogro gravou o genro pelado.

Após toda a repercussão dos vídeos entro o sogro e o genro e do relacionamento amoroso entre eles, a Polícia Civil de Araraquara (SP) abriu uma investigação para averiguar o espancamento de um homem de 45 anos no bairro Valle Verde, no domingo (19).

Ele é suspeito de atear fogo ao carro do ex-genro e jogar garrafas de vidro em casas perto do local. O incêndio também é apurado.

