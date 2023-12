Natal Mágico: Construtora em Manaus cria condição para compra do ‘apê’ a partir de R$ 200

Manaus (AM) – Ao longo de todo o mês de dezembro, a MRV, empresa do grupo MRV&CO e maior construtora da América Latina, realiza uma campanha especial para aqueles que desejam fechar o ano realizando o sonho do seu primeiro imóvel. Com um sinal de a partir de R$ 200, os interessados podem assinar o contrato para conquistar o seu primeiro apê. Em Manaus, são 1,8 mil imóveis participantes da ação.

A campanha é mais uma da série de ações promovidas pela construtora ao longo de 2023 com foco em gerar mais proximidade com o seu público e proporcionar a virada de chave na vida das pessoas com a conquista do imóvel. Para a condição especial, é feita uma avaliação do valor do sinal a partir da unidade escolhida e a capacidade de financiamento do cliente.

“Pesquisas recentes já indicaram que a casa própria é o desejo de 90% da população brasileira e uma das principais metas de muitos deles. Pensamos na campanha de forma a fazer com que o cliente saiba que ele pode, com um valor inicial mínimo de 200 reais, realizar esse sonho”, afirma Thiago Ely, Diretor Executivo Comercial da MRV.

Com o nome de “Natal Mágico”, a campanha é válida para todos os empreendimentos da MRV em todas as cidades do Brasil, onde a empresa atua. São mais de 45 mil imóveis com a oportunidade em todas as regiões do Brasil.

E para engajar ainda mais o público, no próximo dia 16 de dezembro, a loja da MRV em na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, contará com a presença de um Papai Noel durante todo o dia. No local, os clientes poderão tirar fotos e revelá-las na hora.

Somente em Manaus, são 1,8 mil unidades disponíveis. “Para muitas famílias, o final do ano é estratégico para a realização de um sonho de vida inteira e essa oportunidade de concretizá-lo”, afirmou o gestor comercial da MRV no Amazonas, Victor Lopes.

A condição especial da campanha também pode ser aliada as do programa Minha Casa, Minha Vida, que recentemente teve suas regras modificadas, oferecendo ainda mais melhorias e possibilidades às famílias brasileiras. A reforma trouxe acesso a uma grande parcela da população que não estava apta a se candidatar aos benefícios oferecidos anteriormente.

“Com as mudanças, 90% da população brasileira passa a ser elegível ao programa, e a MRV, que participa do projeto desde sua criação, tem a maioria de seus empreendimentos enquadrados no MCMV. Dessa forma, se torna o momento perfeito para fechar o ano com o contrato do primeiro imóvel assinado”, afirma o executivo.

Os interessados em saber mais sobre a oportunidade e os benefícios oferecidos devem procurar a Loja da MRV mais próxima de sua região, levando documentos como RG ou CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, certidão de nascimento, estado civil e carteira de trabalho.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus e São Paulo conectadas pelo crescimento do mercado de imóveis de luxo

Empreendimento imobiliário reflete tendência de moradia integrada ao verde e sustentabilidade

Mercado imobiliário do Amazonas apresenta crescimento considerável no terceiro trimestre