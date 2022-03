Motociclista morre em grave acidente em Manaus

Manaus (AM) – O jovem Jefferson Trindade Silva, de 19 anos, morreu em um grave acidente ao tentar desviar de um buraco na Estrada da Vivenda, bairro Tarumã, no inicio da noite desta segunda-feira (21). Moradores reconheceram o motociclista, que era um morador das proximidades e estava realizando uma entrega.

Segundo o Sargento R. Neves, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um buraco teria sido o pivô do acidente.

Testemunhas informaram a guarnição que a vítima estava em alta velocidade, desviou de um buraco, enquanto um veículo que estava mais a frente fez o mesmo, freando bruscamente. O motociclista não conseguiu parar, e colidiu contra o veículo.

Com a colisão ele foi arremessado para o outro lado da via, no mesmo momento que um caminhão estava passando. Ele acabou batendo com as rodas do veículo, e com a força, caiu no meio da via. O impacto foi tão forte que massa encefálica da vítima ficou espalhada pela estrada.

“Ele vinha em alta velocidade e um carro que vinha a frente dele freou e diminuiu a velocidade bruscamente por conta de um buraco que tem na pista. Ele como vinha atrás em alta velocidade, bateu na traseira do carro e foi arremessado para o outro lado da pista no momento que vinha um caminhão, ele bateu nas rodas do veículo e morreu na hora”, contou R. Neves

O motociclista era conhecido na região e moradores se assustaram com a morte de Jefferson.

