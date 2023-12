Confraternizações de fim de ano apostam em jogos de ‘escape rooms’ em Manaus

Manaus (AM) – Com o passar dos anos, as “confras” de dezembro têm ganhado outros formatos de comemoração. Neste ano, uma nova opção de local tem se destacado em Manaus com as chamadas “Escapes Rooms”. Vários grupos têm adotado essa forma de programação que se distingue da tradicional.

A atração envolve a união de habilidades em busca da solução de mistérios. O trabalho em equipe é um dos recursos mais essenciais para os participantes conseguirem concluir a missão nas salas. Os ambientes contam com objetos cenográficos como algemas, cadeados, histórias, além de passagens secretas, tornando o jogo ainda mais interessante.

A programação é voltada para grupos de até 10 pessoas, onde todos precisam raciocinar juntos para a diversão ser garantida. O tempo de cada sessão varia de 20 minutos (unidade do Shopping Grande Circular) e 1 hora (unidade Vieiralves). O escape é uma atividade lúdica que reforça o vínculo com os amigos e familiares, criando memórias afetivas inesquecíveis.

Edilmar Bezerra, proprietário da franquia em Manaus, afirma que os agendamentos das salas para a realização de confraternizações representam 60% das reservas deste mês. O novo modelo de reunião segue em crescimento por ser econômica, divertida e surpreendente.

“Seguimos otimistas porque vários grupos já fizeram as reservas para essa semana, entretanto ainda há espaço na agenda para aqueles que desejam conhecer o jogo e as nossas unidades em Manaus”, disse Edilmar.

Na capital amazonense, o jogo também é utilizado para celebrações como festas de aniversário, avaliação de candidatos para contratação de empresas e outros eventos comemorativos.

Funcionamento

O Escape Out funciona na Rua Rio Purús, 391, Vieiralves, de terça a domingo, das 14h às 22h, e no Shopping Grande Circular todos os dias da semana, também das 14h às 22h. Para reservar as salas, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (92) 98171-9876.

Mais informações sobre o jogo e valores podem ser obtidas nas redes sociais @escapeoutmanaus

