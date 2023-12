Confira horários dos shoppings e comércio para o Natal e Ano Novo, em Manaus

Saiba os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus para a semana do Natal e Ano Novo.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou os horários de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus para a semana do Natal e Ano Novo. Confira abaixo.

Comércio da Região Central

24/12 – 08h às 18h (Horário sugerido)

25/12 – Abertura facultativa às empresas

31/12 – 08h às 18h (Horário sugerido)

01/01 – Abertura facultativa às empresas

Shoppings:

Grande Circular

19 a 23/12 – 09h às 23h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – Fechado

31/12 – 09h às 18h

01/01 – Fechado

Manaus Via Norte

19 a 22/12 – 09h às 23h

23/12 – 09h às 00h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – 12h às 21h (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos)

26 a 30/12 – 09h às 22h

31/12 – 09h às 18h

01/01 – 12h às 21h (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos)

Manaus Plaza

19 a 23/12 – 09h às 21h

24/12 – 09h às 17h

25/12 – 14h às 20h

26 a 30/12 – 09h às 21h

31/12 – 09h às 17h

01/01 – 14h às 20h

Manauara Shopping

19 a 21/12 – 10h às 23h

22 e 23/12 – 10h às 00h

25/12 – 12h às 22h (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos)

26 a 30/12 – 10h às 22h

31/12 – 10h às 18h

01/01 – 12h às 22h (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos)

Ponta Negra

19 a 21/12 – 10h às 23h

22 e 23/12 – 10h às 00h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – 12h às 22h (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos)

26 a 30/12 – 10h às 22h

31/12 – 10h às 18h

01/01 – 12h às 22h (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos)

Amazonas Shopping

18 a 21/12 – 10h às 23h

22 e 23/12 – 10h às 00h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – 12h às 22h (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos)

26 a 30/12 – 10h às 22h

31/12 – 10h às 18h

01/01 – 12h às 22h (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos)

Millennium

19 – 23/12 – 09h às 21h

24/12 – 10h às 16h

25/12 – Lojas fechadas (Apenas o cinema estará aberto a partir das 13h)

26 – 30/12 – 09h às 21h

31/12 – 10h às 16h

01/01 – Lojas fechadas (Apenas o cinema estará aberto a partir das 13h)

Studio 5

19 – 22/12 – 09h às 21h (Academia 05h às 23h e Amazon Bowling fechado)

23/12 – 09h às 21h (Academia 08h às 20h e Amazon Bowling a partir das 16h)

24/12 – 09h às 18h (Academia 08h às 14h e Amazon Bowling fechado)

25/12 – 12h às 21h (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos)

31/12 – 09h às 18h (Academia 08h às 14h e Amazon Bowling fechado)

Shopping São José

19 – 23/12 – 10h às 22h

24/12 – 10h às 18h

25/12 – Fechado

26 – 30/12 – 10h às 22h

31/12 – 10h às 18h

01/01 – Fechado

Sumaúma Park Shopping

19/12 – 10h às 22h

20 e 21/12 – 10h às 23h

22 e 23/12 – 10h às 00h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos. Cinema Aberto)

31/12 – 10h às 18h

01/01 – (Lojas fechadas. Alimentação e Lazer Facultativos. Cinema Aberto)

Shopping Cidade Leste

20 e 21/12 – 08h às 21h

22 e 23/12 – 08h às 22h

24/12 – 08h às 18h

25/12 – Fechado

26 a 28/12 – 08h às 20h

29 e 30/12 – 08h às 22h

31/12 – 08h às 18h

01/01 – Fechado

Shopping Cecomiz

19 a 23/12 – 09h às 20h

24/12 – 09h às 18h

25/12 – Fechado

26 a 31/12 – 09h às 18h

01/01 – Fechado

