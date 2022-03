Ossada humana é encontrada e pode ser de jovem desaparecido

"Há uma compatibilidade entre o tecido encontrado no local com a possível roupa que o jovem usava ao desaparecer", explicou o delegado

Manaus (AM) – Uma ossada humana foi encontrada, no início da tarde desta terça-feira (22), na invasão Buritizal, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. Segundo informações, há a possibilidade de serem vestígios do corpo de Elivelton dos Santos Valetim, de 26 anos, que está desaparecido desde dezembro do ano passado.

De acordo com o delegado Vinícius de Melo, titular do 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as buscas já estavam sendo realizadas no local há algumas semanas, mas não foram bem-sucedidas.

“Hoje, ao recebermos essa informação do possível local onde estaria esse corpo, tivemos apoio da equipe da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cip-Cães) e localizamos esses vestígios. Há uma compatibilidade entre o tecido encontrado no local com a possível roupa que o jovem usava ao desaparecer”, explicou o delegado.

A autoridade policial destacou ainda que o local é um possível “tribunal do crime” e que há a suspeita de que possam haver mais corpos enterrados no local.

A ossada foi removida pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhada ao setor antropológico. Exames devem comprovar se a ossada realmente é do jovem. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Edição: Leonardo Sena

