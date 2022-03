Jovem é agredido, baleado e amarrado em árvore, em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem de 22 anos foi encontrado, na manhã desta terça-feira (22), amarrado a uma árvore, com sinais de espancamento e marcas de tiros pelo corpo, na ponte da Bolívia, no bairro Tarumã, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com as informações preliminares repassadas à polícia, o jovem foi encontrado por moradores após gritar por socorro. Ainda conforme relatos, Josué foi sequestrado, na noite desta segunda-feira (21), por homens não identificados e, em seguida, sofreu a tentativa de homicídio.

Moradores da área resgataram o jovem e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros à vítima. Posteriormente Josué foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.

Os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, informaram que ainda não há informações sobre os responsáveis pela tentativa de homicídio, além disso eles explicaram que após os cuidados médicos, a vítima irá prestar depoimento sobre o caso.

