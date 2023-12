Últimos dias para concorrer a um carro Citroen C4 Cactus, em shopping de Manaus

Manaus (AM) – A promoção de Natal do Amazonas Shopping, que vai sortear um carro Citroen C4 Cactus, encerra no domingo (31). Para concorrer ao prêmio, a cada R$ 400 em compras, os clientes têm direito a um cupom para participar do sorteio.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a campanha é um sucesso, com milhares de cupons trocados pelos clientes desde o dia 14 de novembro.

Para confirmar a participação, o cliente deve baixar o aplicativo “Amazonas Shopping” na Play Store ou Apple Store e acessar a aba “Promoções”. Em seguida, basta clicar em participar na opção Amazonas Shopping, aceitar os termos de uso e escolher enviar notas. Para finalizar, o usuário fotografa as notas fiscais. Dessa forma, já estará concorrendo ao carro.

Em caso de dúvida, os clientes podem ir até o lounge instalado na Praça de Evento Rio Solimões. O sorteio do carro Citroen C4 Cactus ocorre no dia 10 de janeiro, e pode ser acompanhado no Instagram @amazonasshopping.

Horário

Até sábado (30), o horário de funcionamento do Amazonas Shopping será normal, das 10h às 22h. No dia 31 (véspera de Ano Novo), abrirá das 10h às 18h. No dia 1º de janeiro, a abertura da praça de alimentação e serviços de lazer é facultativa, podendo funcionar das 12h às 22h. As lojas estarão fechadas.

