Nova Era: “Fim de Ano Premiado” sorteará R$ 500 mil em prêmios e encerra neste domingo (31)

No Nova Era, além da promoção, o público pode conferir ofertas, com descontos atrativos

Manaus (AM) – A campanha “Fim de Ano Premiado”, do Super Nova Era, está nos últimos dias. Quem ainda não está participando tem até domingo (31) para concorrer a R$ 500 mil em prêmios, que vão desde eletrodomésticos até carro zero.

A campanha é válida para as três cidades em que o Nova Era está presente na região Norte: Manaus, Boa Vista e Porto Velho. Para participar, a cada R$ 200 em compras, em todas as lojas, o cliente ganha um cupom para concorrer. No caso de Manaus e Porto Velho, as compras pelo site https://www.supernovaera.com.br dão o dobro de cupons.

No Nova Era, além da promoção, o público pode conferir ofertas, com descontos atrativos, em produtos de todos os segmentos. Na rede, os clientes ainda podem receber cashback em diversos produtos através do Zeuss. Para isso, basta informar o número de telefone no momento do pagamento das compras.

Horário – Até sábado (30), as lojas Nova Era de Manaus, exceto a unidade localizada no Centro funcionarão das 7h às 00h. No domingo (31), véspera de Ano Novo, todas as unidades do Nova Era vão funcionar das 7h às 18h. Segunda-feira (1°), não haverá expediente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Supermercado Nova Era inaugura mais uma unidade em Manaus, nesta quinta-feira (21)

Serasa: 59% das dívidas de cartão de crédito são de compras em supermercados