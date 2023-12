Shoppings de Manaus anunciam horário de funcionamento para o Ano Novo

Na última semana do ano, os shoppings também estão com campanhas e promoções em ação

Manaus (AM) – Os Shoppings Ponta Negra e Amazonas irão funcionar com horário diferenciado durante o feriado de final de ano, a exemplo do que ocorreu no Natal. Desta terça-feira (26), até o dia 30 de dezembro, será mantido o horário normal de funcionamento, das 10h às 22h, tanto para as lojas quanto para as praças de alimentação e lazer.

Já no dia 31, de 10h às 18h e no dia 1º o funcionamento será facultativo apenas para as praças de alimentação e lazer, de 12h às 22h.

Já o Millennium Shopping adotou outro horário: no dia 31 as lojas, quiosques e praça de alimentação irão funcionar das 10h às 16h e no dia 1° de janeiro, todas as operações serão suspensas, à exceção das salas de cinema.

Promoções

Na última semana do ano, os shoppings também estão com campanhas e promoções em ação, uma oportunidade para que os clientes façam suas compras e concorram a prêmios.

A promoção “Doçuras de Natal”, do Shopping Ponta Negra, continua até o dia 4 de janeiro de 2024 com sorteio de duas motos BMW. A cada R$ 400 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer ao sorteio das motos BMW. O consumidor que apresentar cadastro no App Clube Ponta Negra ganhará números da sorte em dobro. O sorteio será realizado dia 08 de janeiro.

Já o Amazonas Shopping, irá sortear um Citroen C4 Cactus no dia 10 de janeiro para clientes que fizerem compras até o dia 31 de dezembro. Para concorrer, a cada R$ 400 em compras, eles têm direito a um cupom para o sorteio. É preciso baixar o aplicativo “Amazonas Shopping”, na Play Store ou Apple Store, e acessar a aba “Promoções”, clicar em participar e escolher enviar notas. Para finalizar, é preciso enviar fotos das notas fiscais e já estará concorrendo.

Acompanhe os horários de funcionamento:

Shopping Ponta Negra

26 a 30/12

Praça de alimentação e lazer – 10h às 22h

Demais lojas: 10h às 22h

31/12

Praça de alimentação e lazer – 10h às 18h

Demais lojas: 10h às 18h

Salas de Cinema: Fechadas

01/01

Lojas fechadas

Facultativo para Praça de Alimentação e lazer das 12h às 22h.

Salas de Cinema: abertas a partir das 15h

OBS: Os cinemas da Rede Cinépolis, no Shopping Ponta Negra, estarão fechados 31 de dezembro. Já no dia 1º de janeiro estarão com programação normal.

Amazonas Shopping

26 a 30/12

Praça de alimentação e lazer – 10h às 22h

Demais lojas: 10h às 22h

31/12

Praça de alimentação e lazer – 10h às 18h

Demais lojas: 10h às 18h

01/01

Lojas fechadas

Facultativo para Praça de Alimentação e lazer das 12h às 22h.

Millennium Shopping

26 a 30/12

Praça de alimentação e lazer – 10h às 22h

Demais lojas: 10h às 22h

31/12

Praça de alimentação e lazer – 10h às 16h

Demais lojas: 10h às 16h

Salas de cinema da rede Cinépolis não vão funcionar

01/01

Lojas e praça de alimentação fechadas

Salas de cinema funcionam a partir das 13h.

