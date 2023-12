Dois homens são executados a tiros na zona Leste de Manaus

Corpos foram encontrados em área próxima ao igarapé do Mindu

Manaus (AM) – Dois homens, um identificado como Frank Júnior Nunes dos Santos, de 47 anos, e o outro ainda não identificado, foram mortos a tiros, na tarde deste sábado (30), próximo ao igarapé do Mindu, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por moradores, após ouvirem barulhos de tiros. A hipótese é que os homens foram levados ao local para serem executados.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foi ao local para realizar a perícia, enquanto o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DHS).

