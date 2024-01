Instituto Autismo de Parintins recebe status de Utilidade Pública

Com essa declaração, as instituições têm a possibilidade de receber doações de pessoas jurídicas

Manaus (AM) — Com o objetivo de auxiliar nos serviços oferecidos pelo Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (IAPIN), o deputado estadual Delegado Péricles (PL) apresentou um Projeto de Lei que torna a entidade uma organização de Utilidade Pública. Com essa declaração, as instituições têm a possibilidade de receber doações de pessoas jurídicas, de bens apreendidos ou abandonados e as tornam habilitadas para participar de editais públicos, entre outros.

Aprovado no dia 13 de dezembro de 2023, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o Projeto foi sancionado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), tornando-se na Lei Ordinária nº 6.714/2024. A Lei foi publicada no Diário Oficial do Amazonas (DOA) na edição do último dia 4 de janeiro.

O IAPIN realiza atendimentos especializados nas áreas da saúde, assistência social e educação. Para o parlamentar, o Instituto desempenha um trabalho importantíssimo no município, no apoio e acompanhamento de crianças com diagnóstico de TEA, juntamente com os seus respectivos familiares.

“Sinto-me honrado em ter contribuído com esse importante passo para o IAPIN que, agora, pode ser beneficiado com doações, apreensões, editais públicos, entre outros. O Instituto desenvolve um trabalho de suma relevância na inclusão e adequação de pessoas com TEA em Parintins e merecia essa declaração para realizar suas atividades de uma forma melhor estruturada, para expandir as ações que já são realizadas na entidade”, declarou o deputado, lembrando que destinou verba ao IAPIN de R$ 100 mil, para a aquisição de materiais e insumos que serão utilizados nas terapias feitas nos atendimentos especializados do instituto.

Agradecimento

Por meio das redes sociais, a direção da IAPIN, representada pela presidente do Instituto, Bruna Teixeira, a gestora da entidade, Cintia Rodrigues Lóren, e do padrinho do IAPIN, vereador de Parintins Babá Tupinambá, agradeceu a sensibilidade do deputado Delegado Péricles.

“A Sensibilidade Humana Descobrimos o que podemos fazer sempre e mais. Que precisamos fazer pouco. Que basta olhar o outro com respeito e empatia. E foi isso que aconteceu, o Deputado Estadual Delegado Péricles sensibilizado por nossa causa, nos ajudou muito. Tenha nossa eterna gratidão, admiração e respeito. Em nome de toda a Família TEA PARINTINS receba nossos ensejos de agradecimentos eternos”, publicou.

IAPIN

O Instituto leva o nome de Isadora Tupinambá, filha do vereador de Parintins, Babá Tupinambá (PDT), diagnosticada com autismo e que faleceu com apenas dois anos vítima de um afogamento em abril de 2021. A menina tornou-se símbolo da luta dos autistas em Parintins.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Roberto Cidade faz balanço positivo de gestão interina à frente do Governo do Amazonas

Deputado Delegado Péricles envia verba para instituto de atendimentos de crianças com TEA