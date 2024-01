Deputado Delegado Péricles envia verba para instituto de atendimentos de crianças com TEA

Com objetivo de promover a proteção e o acesso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o deputado estadual Delegado Péricles (PL) destinou recursos ao Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá (IAPIN) para aquisição de materiais e insumos que serão utilizados nas terapias feitas nos atendimentos especializados do instituto.

Ao todo, o deputado destinou ao Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá R$ 100 mil, oriundo de emenda parlamentar, para a realização das atividades psicomotoras no instituto. O deputado destacou a importância do trabalho feito pelo o IAPIN em Parintins, no apoio e acompanhamento de crianças com diagnóstico de TEA.

“O Instituto faz um importante trabalho na inclusão e adequação de pessoas com TEA e realizar ações que diminuam o preconceito e que insiram pessoas com essa condição a terem mais autonomia em todos os ambientes é fundamental”, declarou Péricles.

IAPIN

O Instituto leva o nome de Isadora Tupinambá, filha do vereador de Parintins, Babá Tupinambá (PDT), diagnosticada com autismo e que faleceu com apenas dois anos de idade vítima de um afogamento em abril de 2021. A menina tornou-se símbolo da luta dos autistas em Parintins.

O Instituto Autismo de Parintins Isadora Tupinambá realiza atendimentos especializados nas áreas da saúde, assistência social e educação para crianças e seus familiares na ilha tupinambarana.

*Com informações da assessoria

