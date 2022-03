Uso de máscaras em locais fechados continua obrigatório em Manaus

O uso do item de proteção contra a Covid-19 deve ser exigido até o dia 30 de março

Manaus (AM) – A obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados será mantida em Manaus, conforme o anúncio da Prefeitura de Manaus nesta quarta-feira (23). O uso do item de proteção contra a Covid-19 deve ser exigido até o dia 30 de março, quando completa o período de 14 dias de monitoramento das condições epidemiológica da população, após a liberação da máscara em ambientes abertos.

A máscara deixou de ser obrigatória em locais abertos conforme o decreto municipal nº 5.274, publicado na edição nº 5.304, do Diário Oficial do Município (DOM), do último dia 16.

De acordo com o prefeito David Almeida, Manaus só deve avançar para novas etapas de flexibilização das medidas protetivas contra a Covid-19 se as condições epidemiológicas, tais como número de casos novos, internações e óbitos, se mantiverem em queda.

