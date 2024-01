Franquia de jogos de fuga cresce em Manaus

Em pouco mais de um ano, o Escape Out tem conquistado o público pela forma diferenciada de entretenimento em Manaus. A única franquia de escape games na Região Norte segue em crescimento e amplia o número de salas temáticas, oferecendo aos visitantes mais opções de escolha na hora de se divertir.

A franquia registra um crescimento de 70% na procura pela atração neste período das férias escolares. No total, sete salas atendem o público em duas unidades: Vieiralves e Shopping Grande Circular. A programação é sucesso na Ásia, Europa, América do Norte e agora na capital amazonense, utilizada para diversão e até como parte do processo seletivo de novos funcionários pelas empresas.

Presente também em vários estados do Brasil, o jogo consiste em treinar habilidades de raciocínio lógico e trabalho em equipe de forma divertida. Na sala, os jogadores são desafiados a desvendar mistérios, enigmas com a missão de sair do local no tempo estabelecido, é o que explica Edilmar Bezerra, proprietário do Escape Out.

“Cada vez mais buscamos inovar a atração para sempre proporcionar novas experiências ao público. Em comemoração ao 1º ano do escape na cidade, investimos em mais um ambiente – A Bruxa, que tem sido a mais procurada nessas férias. Os projetos para 2024 são de ampliar ainda mais a franquia em Manaus, trazendo grandes novidades”, disse Edilmar.

Na unidade do Vieiralves os jogadores podem optar pelas salas: A Bruxa, O Sequestro, Cena do Crime e Prison Break, todas com sessões de 1 hora de jogo. Já no Shopping Grande Circular, tem as salas: O Laboratório, Cativeiro 2.0 e o Circo, com sessões de 20 minutos. Os ambientes contam com objetos cenográficos que vão de algemas até portas secretas.

Para conhecer e jogar basta entrar em contato pelo whatsapp: (92) 98171-9876 ou nas redes sociais: @escapeoutmanaus.

