Conservadores querem adiar conferência de educação

Parlamentares criticam texto de referência do Conae: “viés político e ideológico”

Sob liderança de evangélicos e integrantes da bancada da bala, um grupo formado por treze frentes parlamentares elaborou uma nota conjunta com críticas ao texto de referência da Conferência Nacional de Educação (Conae), marcada para o dia 28 deste mês.

O manifesto, que circula em grupos de WhatsApp e deve ser enviado ao ministro da Educação, Camilo Santana, vê viés político e ideológico no documento divulgado ainda em outubro.

“O texto base expõe diversas questões político-ideológicas, sem embasamento científico, ao qual recomendamos a suspensão para que todos os setores econômicos e sociais possam participar ativamente das discussões”, afirma o documento.

As bancadas também demonstram incômodo com a proposta do Conae de ênfase na participação dos movimentos de afirmação da diversidade.

E reclamam do uso do que consideram “adjetivos pejorativos” dirigidos a setores não contemplados pela visão dos organizadores da Conae.

Por fim, recomenda o adiamento da Conferência Nacional de Educação para o segundo semestre de 2024 e a prorrogação do Plano Nacional de Educação em vigor até decisão final sobre o assunto.

“As Frentes Parlamentares signatárias deste documento solicitam publicamente ao Ministério da Educação o encaminhamento ao Congresso Nacional de proposta de prorrogação para evitar qualquer prejuízo à educação brasileira enquanto se constrói um novo plano de maneira democrática, transparente e participativa”, encerra.

Assinam a nota:

Frente Parlamentar em Apoio aos Produtores de Leite

Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido

Frente Parlamentar pelo Comércio e Serviços

Presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo

Presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado

Presidente da Frente Parlamentar Brasil x Texas

Presidente da Frente Parlamentar pela Inovação e Tecnologia em Doenças Raras;

Frente Parlamentar da Inovação em Biotecnologia

Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública

Frente Parlamentar Evangélica

Presidente da Frente Parlamentar do Sistema Penitenciário

Frente Parlamentar da Agropecuária

Frente Parlamentar da Saúde Digital e Frente Parlamentar Mista de Fiscalização, Integridade e Transparência

Documento referência

O Conae é promovido pelo Ministério da Educação (MEC). A articulação e a coordenação das conferências são de responsabilidade do Fórum Nacional de Educação.

O documento que guia os debates desde as conferências estaduais, distritais, municipais ou intermunicipais foi divulgado em outubro do ano passado.

O texto destaca que “a próxima década na educação deve ser pavimentada no exercício, em todas as instituições, espaços e processos, do respeito, da tolerância, da promoção e da valorização das diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de deficiência, de altas habilidades ou superdotação, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, entre outras)”.

*Com informações da CNN Brasil

