Suframa discute oportunidades na ZFM em reunião com conselheiro do Canadá

Manaus (AM) — A Suframa recebeu, na terça-feira (23), a visita institucional do conselheiro Comercial e Econômico e delegado comercial principal da Embaixada do Canadá no Brasil, Stanley Gomes. O encontro teve como objetivo proporcionar ao representante canadense uma compreensão mais ampla sobre o funcionamento da Zona Franca de Manaus (ZFM), os incentivos tributários do projeto e, principalmente, explorar possibilidades de atração de empresas do Canadá para a região.

O conselheiro foi recebido pelo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e pelo superintendente adjunto-executivo, Frederico Aguiar, em uma reunião que contou também com as presenças da chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores (MRE) na Região Norte (Erenor), ministra Maria Deize Camilo Jorge, e do coordenador-geral de Assuntos Internacionais, Arthur Lisboa.

Durante a apresentação, foram destacados o papel estratégico da Suframa, a operacionalidade da Zona Franca de Manaus, e os funcionamentos das Áreas de Livre Comércio (ALCs) e dos incentivos específicos da Amazônia Ocidental (AMOC), além da Lei de Informática da ZFM.

O superintendente Bosco Saraiva — que em maio do ano passado já havia recebido o então embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis — colocou a equipe técnica da Autarquia à disposição para colaborar estreitamente com o Canadá, com o intuito de atrair empresas do país norte-americano para a região.

O diplomata informou que está pela primeira vez no Amazonas e, desde a semana passada, cumpre agenda de compromissos de negócios em Manaus. Stanley Gomes também afirmou não possuir informações anteriores sobre a ZFM.

Na avaliação de Saraiva, o encontro possibilitou uma troca de informações valiosa, pelo qual foi apresentado ao representante canadense o potencial econômico e os benefícios que a Zona Franca de Manaus e a Suframa podem oferecer a empresas estrangeiras.

“Essa reunião marca, assim, um passo para o processo de estabelecimento de uma colaboração frutífera entre a região e empresas canadenses. A Suframa tem total interesse em fomentar parcerias internacionais que contribuam para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na região. O diálogo continua aberto, e a expectativa é que esse encontro sirva como ponto de partida para futuras iniciativas conjuntas entre a Zona Franca de Manaus e o Canadá”, frisou o superintendente da Suframa.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empresa anuncia 12 imóveis em leilão no Norte do Brasil

Cruzeiros marítimos atraem viajantes em busca de experiências únicas