Casarão de Ideias encerra ocupação sobre o Teatro Amazonas

Manaus (AM)- No próximo domingo (27) é uma última oportunidade de conferir a ocupação “Teatro Amazonas – Um Jogo em Memórias”, que está em cartaz desde janeiro deste ano, no espaço cultural Casarão de Ideias, localizado na Rua Barroso, 279, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, e já recebeu mais de 3 mil visitas.

A data de encerramento reserva todo um significado. No domingo, dia 27, é comemorado o Dia Mundial do Teatro.

“Encerraremos essa ocupação tão significativa não apenas para o Amazonas, mas também para toda a população, justamente em uma data que celebra uma das artes mais importantes e de grande alcance: o teatro. Então, nada mais justo do que ‘fecharmos as cortinas’ em grande estilo”, comenta João Fernandes, idealizador da ocupação e diretor do espaço cultural.

Inaugurada no dia 26 de janeiro deste ano, a mostra foi criada não apenas em comemoração aos 125 anos do patrimônio arquitetônico, mas também em paralelo ao lançamento do quebra-cabeça virtual do cartão-postal lançado pelo próprio espaço cultural (casaraodeideias.com.br/puzzle/).

A ideia do ‘jogo’ é preservar a memória da construção, e proporcionar para todos aqueles que acessam, uma experiência única.

“Montamos um espaço para as pessoas se sentirem próximas ao teatro, com elementos que vão de colunas, espelhos, o famoso teto até a conhecida cúpula pelas mãos do artista plástico Jair Jacmont. É um espaço cheio de releituras do nosso maior cartão-postal e que ficará marcado na memória de todos”, finaliza ele. A visitação ocorre das 15h às 20h30, em grupos de dez pessoas por horário, com o uso da máscara e a apresentação do cartão de vacinação.

