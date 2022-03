Grupo de idosas recebe evento cultural em escola de Manaus

Manaus (AM)- Seguindo com as comemorações em alusão ao mês das mulheres, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizou nesta terça-feira (22), uma tarde cultural para idosas das zonas oeste e centro-oeste da cidade.

A iniciativa ocorreu na Escola Municipal Elvira Borges, na rua 23 de dezembro, Compensa, zona Oeste de Manaus.

O evento, coordenado pela Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc (Seadpi), contou com desfile das representantes e coordenadoras dos grupos de idosas, serviços de beleza com maquiagem, esmaltação, corte de cabelo feminino, massagem, penteados e design de sobrancelha.

A secretária executiva de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), Luciana Andrade, ressaltou que a atividade marcou o retorno dos idosos às suas atividades. Ela destacou ainda o compromisso do Governo do Amazonas com os idosos do estado.

“Esses eventos mostram o compromisso que o governador Wilson Lima tem com a pessoa idosa. Eles estão retornando para suas atividades de forma mais efetiva, porque estavam parados por conta da pandemia. É o primeiro grande evento da zona oeste e nosso objetivo é chegar em todas as zonas da cidade” disse Luciana.

Conversa

A idosa Francisca Sampaio, membro da Associação dos Idosos Unidos do Lírio do Vale II, disse como participar desses eventos a ajudou.

“Abre muitas portas para a gente, nos dá saúde. Ficamos em harmonia com as colegas, eu me sinto bem e fortificada. Temos alegria e aprendizado de vida enorme”, comentou ela.

A tarde cultural contou com representantes da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), da coordenação do Projeto Vida e Saúde do Idoso e do Conselho Estadual do Idoso (CEI).

