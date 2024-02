‘Tomatinho na folia’: diversão carnavalesca para animar a criançada

Manaus (AM) – Quem disse que Carnaval é apenas para adultos? No próximo dia 11, a partir de 17hs, os foliões mirins poderão curtir a aventura carnavalesca com o bailinho “Tomatinho na Folia”, voltado para crianças de 01 a 12 anos. Promovido há 23 anos pela Loppiano Pizza, o evento contará com desfile de fantasia, pinturas faciais e muitas brincadeiras com brindes.

A ideia é que toda a família aproveite a diversão, conforme o empresário Rogério Cunha, sócio-proprietário do estabelecimento que completa 30 anos de tradição e sabor amazônico neste ano. De acordo com ele, os pais, que um dia também foram crianças, poderão desfilar fantasiados ao lado dos pequenos, rememorando ações ao longo de mais de duas décadas.

Foto: Divulgação

“Como o baile acontece há mais de 20 anos, algumas das crianças que participaram de eventos anteriores são hoje mamães e papais. Então recebemos muitos relatos nostálgicos envolvendo o ‘Tomatinho na Folia’. Há uma memória afetiva super forte. Por isso, chegou a hora dessas antigas crianças, hoje adultas, aproveitarem a folia com seus filhos. É uma opção divertida, saborosa e que já faz parte do calendário de eventos carnavalescos da capital”, pontua.

O nome do evento surgiu como referência a um dos ingredientes principais das pizzas da Loppiano.

“Assim como a muçarela, o tomate é um ingrediente forte nas nossas receitas. É a base do nosso molho, feito diariamente de forma natural. Acabamos percebendo que o tomate é uma figura simpática e resolvemos botá-lo no diminutivo, até para criarmos um mascotinho. Até hoje, os bailinhos contam com a presença do nosso querido ‘Tomatinho’, que faz parte do coração da criançada”, destaca.

Foto: Divulgação

De acordo com Rogério, para participar do evento, as crianças só precisam ir fantasiadas e fazer um cadastro. Os clientes que quiserem garantir uma mesa, a partir de seis pessoas, ainda podem fazer reservas pelos telefones 3642-1234 ou 99279-4958 (Whatsapp).

O empresário enfatiza que o “Tomatinho na Folia” é um evento bem descontraído, com uma trilha sonora recheada das clássicas marchinhas. “É uma festa sem nenhum custo adicional, com muitas brincadeiras. Nosso propósito é que todo mundo se divirta bastante, principalmente as crianças”, salienta.

*Com informações da assessoria

