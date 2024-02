Desfile das escolas de samba começa nesta quinta-feira (1º), no Sambódromo em Manaus

A partir das 21h, se apresentam as agremiações do grupo de acesso B

Manaus (AM) – O “Carnaval da Floresta 2024”, inicia nesta quinta-feira (1º) no Sambódromo, localizado na Avenida Pedro Teixeira, nº 2565, Flores. A partir das 21h, se apresentam as agremiações do grupo de acesso B; na sexta-feira (2), a partir das 21h, é a vez das escolas do grupo de acesso A; e no sábado (3), na última noite de apresentações, desfilam as agremiações do grupo especial, a partir das 20h.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultural, Turismo e Eventos (Manauscult), apoia as apresentações com fomento, previsto no edital nº010/2023, de chamamento público para o desfile das escolas de samba.

“Nosso apoio às escolas de samba é um apoio à cultura e raízes da nossa cidade. Existe toda uma cadeia produtiva que envolve o desfile de todas as escolas de samba, que vai desde os artesãos, a criação de alegoria e até a mobilização dentro dos bairros e comunidades que são representados por essas agremiações. O desfile é a conclusão de meses de um trabalho muito árduo dos profissionais envolvidos e a gestão David Almeida tem o compromisso de contribuir com esse processo que culmina nessa festa linda que mobiliza nossa cidade”, pontua Reginei Rodrigues, diretor-presidente da Manauscult.

Fomento

O edital nº010/2023 da Manauscult contemplou 18 agremiações que participarão do desfile que começa neste dia 1º fevereiro: duas do grupo de acesso B, cada uma com fomento de R$ 50.345,10; mais oito escolas de samba do grupo de acesso A, cada uma recebendo R$ 79.112,80; e mais oito escolas, do grupo Especial, cada uma recebendo R$ 133.052,56. Ao total, as agremiações contempladas contaram com um repasse de R$ 1.798.013,08.

Trabalho integrado

Para as ações de trânsito e de transporte, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai monitorar as áreas próximas ao sambódromo, para os desfiles das escolas de samba. As ações incluem o perímetro de interdição viária, efetivo de servidores e linhas de ônibus do transporte coletivo que estarão disponíveis até o término do evento, para garantir a segurança e fluidez nas vias.

Além da Manauscult e IMMU, o trabalho contará com a colaboração de vários órgãos da gestão municipal, como Casa Militar, Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Visa Manaus, Conselho Tutelar, e as Secretarias Municipais de Saúde (Semsa); Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc); Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio (Semacc); Limpeza Urbana (Semulsp); Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas); e Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

