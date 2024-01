Bloco Sapatônica terá 6 horas de show com line-up composto por artistas LGBTs

Manaus (AM) – Celebrando todas as formas de amor e em ritmo de Carnaval, o Bloco Sapatônica acontece nesta sexta-feira (2), a partir das 20h, na Casa Luppi, localizada na Rua Ferreira Pena, nº 139, no Centro de Manaus. Com mais de 6 horas de show, o line-up é composto somente por LGBTs. O ingresso já está à venda no valor de R$ 30 e pode ser adquirido pela plataforma Shotgun no link https://shotgun.live/pt-br/events/bloco-sapatonica-2024 ou no dia do evento, na bilheteria.

O evento é direcionado para mulheres que amam mulheres, que estão construindo novas famílias e ocupam posições na sociedade com muito orgulho. Para a organizadora do bloco e produtora, Loren Lunière, o Sapatônica dá visibilidade para uma luta importante de orgulho e combate à intolerância, além de proporcionar um encontro único de artistas e público.

“Precisamos colocar em pauta a liberdade dos nossos corpos e a quebra da vulnerabilidade feminina. A Sapatônica surge para ser um espaço de ‘pertencimento’ e orgulho para mulheres lésbicas. Um encontro entre público e artistas, para que possam se fortalecer e oportunizar a nossa visibilidade diante da sociedade amazonense e toda a sua estrutura machista, misógina e homofóbica. Precisamos quebrar a cultura do assédio e estupro dos corpos femininos, a lesbofobia, a transfobia e bifobia. Por isso, mulheres bissexuais e transsexuais também são bem-vindas à Sapatônica”, afirma Lunière.

M4fel, LLLuaninha, Rafa Militão, Rebecca Grana, com participação especial de Antônio Bahia, e Márcia Novo prometem agitar a festa.

Parcerias

Além das apresentações, o bloco vai contar com um espaço exclusivo para feira da diversidade Empregay e a loja Dona Bicha, que fomentam empreendedorismo e economia criativa voltado ao público LGBTQIAPN+.

Parte da renda do Bloco Sapatônica será doada para a Casa Miga Acolhimento LGBT, que oferece abrigo para os LGBTQIAPN+ da Região Norte expulsos de casa ou em vulnerabilidade social.

“A parceria é de extrema importância, pois gera uma conscientização. Estamos indo para eventos culturais e de entretenimento e, ao mesmo tempo, podemos ajudar a causa. A parceria entre Casa Miga e Sapatônica vem desde a primeira edição, em 2021”, destaca Karen Arruda, representante da Casa Miga.

O Sapatônica terá ainda uma lista Trans Free, também em parceria com a Casa Miga. Quem tiver interesse pode enviar uma mensagem direta no Instagram @casamigalgbt, o formulário também será disponibilizado no perfil em breve. “Muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de participar de eventos com a estrutura do bloco e tendo a lista conseguimos dar esse acesso”, explica Karen.

*Com informações da assessoria

