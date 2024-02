BBB 24: Fernanda se destaca no Sincerão e viraliza nas redes sociais

O Sincerão desta segunda-feira (05) voltou a esquentar o clima no BBB 24, a líder da semana Fernanda Bande chamou à atenção na internet ao ser considerada a “craque do jogo” em combate direto com Alane e Beatriz.

A carioca repercutiu bastante nas redes sociais ao responder as perguntas de maneira direta e sem rodeios ao rebater as críticas das emparedadas sobre a briga entre elas na semana passada.

Resposta de Fernanda ao ser apontada por Alane como joga sujo:

Fernanda falou sobre como enxerga o jogo de Alane: “Jogo sujo! Eu acredito que ela converge as nossas falas para os interesses dela. Eu acredito que ela faz isso com muito talento mesmo, de verdade. Ela pega o que a gente fala e consegue fazer isso virar uma pauta e motiva a casa em função disso. (…) Ela acaba manipulando as palavras para o objetivo dela. A situação específica na academia foi bem essa: foi uma briga de menina, foi uma baixaria, foi feio. Não me orgulho”, afirmou.

Resposta de Fernanda ao ser confrontada por Beatriz:

“Pra começar, você foi uma escolha minha não querer ter nenhuma interação com você. A sua alegria também não me incomoda, porque eu prefiro não olhar pra você, não falar com você. No começo que eu falei ‘você precisa de atenção’, eu falei que todo mundo precisa ter atenção de carinho pra falar, se você entendeu errado é uma questão de interpretação”, iniciou e seguiu: “Com relação à sua alegria, ao seu jeito, é você e não me incomoda real. Só acho que você é invasiva em alguns momentos, mas também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto de você! Eu queria ter mais coisa pra falar de você, mas não tenho, porque prefiro não ficar perto”, afirmou a carioca.

O sétimo paredão da temporada acontece nesta terça-feira (06), entre Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho. Lembrando que o voto é pra eliminar. Quem você quer fora do jogo? CLIQUE AQUI PARA VOTAR.

Beatriz e Alane ensaiaram desde quinta pra enfrentar a Fernanda no sincerão pra ser humilhadas desse jeito?que ESCULACHO da Fernanda #BBB24 pic.twitter.com/D4OqIIIrgi — analistaBBB (@valfire312) February 6, 2024

A Fernanda macetou muito a Bia msm, to de cara que ela e a Pitel tão realmente sustentando e sendo icônicas mesmo dps de perceber que o grupo delas ta cancelado com a saída do Nizam. — Grow Games S.A (@M_TheusS2) February 6, 2024

Deitei pra Fernanda, na boa, craque do jogo #BBB24 — brendon (@brendonvaldeger) February 6, 2024

Toda vez q passar o vídeo da Fernanda esculachando a Bia eu vou parar pra assistir simplesmente pq meu sonho é ser capaz de brigar sem gaguejar e chorar no meio da primeira frase — isadora (@isadorachain) February 6, 2024

