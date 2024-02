Últimos dias de inscrições para estágio em direito da Defensoria Pública do Amazonas

Manaus (AM) — O prazo para as inscrições no processo seletivo de estágio em Direito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) encerra nesta sexta-feira (9). O edital oferta 20 vagas e formação de cadastro reserva, com bolsa mensal de R$ 979 e auxílio-transporte de R$ 198.

Para realizar a inscrição, os interessados devem preencher o formulário disponível no link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG6fyhMRwojE0KGI29YLbLRPxZBHzK8isGKIML-e9F_Aj59Q/viewform) e anexar os documentos solicitados (declaração de matrícula e ficha de inscrição). Além disso, devem estar cursando o 5º período, no ato da admissão, e formalmente matriculados em uma instituição reconhecida pelo MEC.

Para efetivar a inscrição, os candidatos devem entregar 1 kg de alimento não perecível na Escola Superior da Defensoria (Esudpam), localizada na rua 24 de Maio, Centro, ou no Centro de Estágio Acadêmico, na sede administrativa, na av. André Araújo, Aleixo. A entrega dos alimentos também deve ser realizada até sexta-feira (9), das 8h às 14h.

Prova

A prova será realizada no dia 25, das 8h às 12h, em local a ser divulgado posteriormente. É recomendado que o candidato compareça no local de prova com, pelo menos, 30 minutos de antecedência, apresentando documento original de identificação com foto e caneta de material transparente de tinta azul ou preta.

O certame é composto por 50 questões objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e duas discursivas. O conteúdo programático aborda as disciplinas técnicas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação da Defensoria Pública e Execução Penal. O edital completo está disponível no site defensoria.am.def.br.

*Com informações da assessoria

