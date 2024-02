Nova Unidade de Saúde da Família vai atender 22,3 mil moradores na Zona Sul de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, nesta quinta-feira (8), a Unidade de Saúde da Família (USF) Benedito Batista de Almeida, localizada na rua Waldemar Baía, bairro São Francisco. A estrutura, gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai contribuir para elevar a cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS) no bairro da Zona Sul, que reúne mais de 22,3 mil moradores, fortalecendo a infraestrutura da rede básica.

Essa é a terceira unidade, de porte 4, inteiramente construída na atual gestão, resultado do trabalho que é reconhecido nacionalmente, com a cidade sendo a capital do Norte do país que mais investe em saúde. O nome da USF homenageia o pai do prefeito David Almeida, ex-líder comunitário, ex-gestor da feira municipal do bairro e que também foi servidor do município.

“Manaus é a cidade que mais investe em saúde e que também paga um dos melhores salários aos seus servidores. Estamos no caminho certo. Melhora da questão salarial, estrutural, para que a gente possa ofertar melhores serviços públicos. É por isso que Manaus, por sete vezes consecutiva, está em primeiro lugar no Previne, que é o índice do Ministério da Saúde que atesta a qualidade dos serviços em saúde básica”, destacou o prefeito.

A nova unidade de saúde dispõe de 59 ambientes, distribuídos em dois pisos e equipados para atendimentos de saúde, proporcionando conforto, segurança e acessibilidade a usuários e servidores do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram investidos R$ 6,1 milhões na obra, construída na modalidade de Parceria Público-Privada (PPP).

“Na entrega dessa unidade, assim como de todas as outras que já foram e as que serão entregues, a gente consegue ampliar a cobertura da Atenção Primária no município, cumprindo os princípios doutrinários do SUS, que é a universalidade, a equidade e a integralidade do cuidado. A gente fica muito feliz em cuidar da população”, disse o subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho.

Cobertura

A USF tem capacidade para realizar mais de 15 mil procedimentos por mês, dentro de uma carteira de serviços que abrange consultas médicas em clínica geral, de enfermagem e odontológicas, exames laboratoriais, ultrassonografia, exame preventivo do câncer do colo do útero, teste do pezinho, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites virais, além de dispensação de medicamentos, inclusive antibióticos e outros de controle especial.

“Temos somente a agradecer por esse presente que a gente está ganhando aqui na comunidade do São Francisco e do Petrópolis. Aqui antes havia um vazio assistencial e que agora será coberto por essa unidade com uma ampla carta de serviços”, comentou a diretora da nova unidade, Silvane Aguiar.

Na USF Benedito Batista de Almeida ainda, serão ofertados atendimentos de planejamento reprodutivo, pré-natal, imunização, controle e acompanhamento de hipertensão e diabetes, e desenvolvidos os programas de controle da tuberculose, da hanseníase e tabagismo. A USF também realiza o acompanhamento das condicionalidades de saúde dos programas sociais, contando com ações de atenção à saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso.

Os atendimentos à população serão conduzidos por quatro Equipes de Saúde da Família (e-SF) e quatro Equipes de Saúde Bucal (e-SB), reunindo médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, técnicos de enfermagem, técnicos em saúde bucal e agentes comunitários de saúde, que se somam aos profissionais da área administrativa.

Estrutura

A estrutura dispõe de oito consultórios clínicos, quatro consultórios

odontológicos, consultório farmacêutico, farmácia, recepção, auditório e duas salas de espera, além de salas para procedimentos, inalação, preparo, vacina, curativo, observação e escuta qualificada. Integram ainda o projeto da unidade salas para esterilização, lavagem e desinfecção, além de espaços administrativos, sala multiprofissional e para ACSs, almoxarifado, copa e vestiários.

O acesso das pessoas com deficiência também é assegurado na unidade de saúde, que conta com rampa de acesso entre os pavimentos, banheiros para Pessoa com Deficiência (PcD) masculino e feminino, entre outras estruturas de acessibilidade.

A nova USF terá funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com serviços ofertados mediante agendamento realizado de forma presencial pelos usuários. As equipes da unidade também vão atuar em visitas domiciliares para acompanhamento de saúde, dentro do território de abrangência da unidade.

A USF Benedito Batista de Almeida faz parte de um conjunto de 13 unidades de grande porte programadas pela gestão municipal, dentre as quais já foram entregues a USF Prefeito Amazonino Mendes, no bairro Lago Azul, zona Norte, e a USF Parque das Tribos, no bairro Tarumã-Açu, zona Oeste.

Com a entrega da USF no bairro São Francisco, chega a 69 o total de unidades reformadas, revitalizadas, ampliadas e construídas na atual gestão da prefeitura.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

