Bebê de 01 mês morre afogada com leite materno em Manaus

Manaus (AM) – Uma recém-nascida, de apenas 1 mês, morreu afogada com o leite materno, na madrugada deste sábado (26), na comunidade Fazendinha, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

A pequena Ayla Ferreira, segundo a mãe da criança, Edimara Ferreira, 22, estava sendo amamentada e pegou no sono. Já de manhã, a criança apresentava os pés inchados e o corpo suado e não despertava.

Ao ver a situação da criança, a mãe entrou em desespero e correu para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Porém, a criança chegou na unidade hospitalar sem vida.

De acordo com avaliação médica, a criança acabou se afogando no próprio leite e o caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) que vai seguir com as investigações.

Leia mais:

Criança morre após marquise desabar em bairro da Zona Leste de Manaus

Criança de 1 ano morre após ser atacada por cachorro da família

Quatro pessoas da mesma família morrem após caírem do 7º andar de prédio