Frota de transporte público de Manaus recebe novos ônibus com câmeras de segurança

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, fez a entrega, na manhã deste domingo (10), de 50 novos ônibus, com ar condicionado e câmeras de segurança, ao serviço de transporte coletivo da cidade. Os veículos vão integrar a frota atual, que passa a contar com 367 novos ônibus entregues desde o início da atual gestão municipal, uma renovação histórica da frota que atende a população manauara.

A apresentação dos veículos aconteceu no complexo viário Prefeito José Fernandes, entre as avenidas Governador José Lindoso e Barão do Rio Branco. De janeiro de 2021 até o final do ano passado, a Prefeitura de Manaus já havia entregue 317 ônibus novos.

O prefeito David Almeida anunciou que, ainda este ano, haverá a entrega de mais 75 ônibus novos, além de novos ônibus elétricos.

“A previsão é que sejam entregues, este ano, 125 novos carros. Menos esses 50 aí, vocês façam as contas. Nós vamos entregar, ainda este ano, 12 carros elétricos. Inclusive, já tem dois a caminho da nossa cidade”, declarou o prefeito que ainda anunciou a reforma de terminais de ônibus nos bairros.

“São 34 pequenos terminais nos bairros onde os ônibus ficam. A nossa meta é recuperar os 34. Para isso, nós dependemos do aporte de recursos do empréstimo que está sendo analisado na Câmara, uma mudança, uma linha do empréstimo que foi aprovado no ano passado”, anunciou o prefeito.

A renovação da frota do transporte público marca um grande passo na melhoria da qualidade e eficiência dos serviços de transporte prestados aos cidadãos de Manaus. Atualmente, a capital conta com cerca de 800 ônibus circulando de forma contínua, com 50% dessa frota já sendo de veículos com ar-condicionado. A maioria destes foi entregue pela atual gestão. No início da administração atual, Manaus possuía 18 ônibus com ar-condicionado.

“Tudo o que o prefeito David Almeida tem feito, a administração dele, é para as pessoas. Então, a busca é para que as pessoas tenham mais conforto, mais comodidade e que possam se deslocar na cidade de Manaus de forma mais rápida”, disse o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

A renovação da frota de ônibus beneficia a população em geral, mas proporciona uma melhoria na qualidade de vida do trabalhador, pois oferece melhor condição de trabalho aos motoristas de ônibus.

Os novos veículos contam com ar-condicionado, possuem tecnologia menos poluente, entradas USB para carregamento do celular e outros eletrônicos, e também câmeras de monitoramento.

“Isso dá uma qualidade de vida para a gente não se estressar mais, não ficar mais cansado, porque antes a gente terminava o turno cansado, com a camisa suja. Hoje não, a gente sai de casa limpo e volta para casa novamente limpo, sem a camisa estar suada, porque o ar-condicionado nos ajuda dessa maneira”, contou o motorista Juscelino Guerra, da empresa Expresso Coroado.

Cleucileuza Queiroz, que atua no transporte público de Manaus há mais de 15 anos, agradeceu pela renovação da frota e pelo conforto dado aos motoristas.

“A gente trabalha a nossa carga horária sem se cansar tanto. Muito bom mesmo. Olha, eu já trabalho como motorista há uns 15 anos. Então, vem mudando ao longo dessa gestão, melhora do cada dia mais e a gente está muito feliz, muito feliz mesmo”, contou Cleucileuza.

Os novos coletivos se juntarão à frota existente, que atualmente inclui 1.166 ônibus distribuídos em 218 linhas, atendendo todas as áreas da cidade, incluindo as zonas rurais. O sistema de transporte da capital registra mais de 500 mil passagens diárias, refletindo a importância do transporte público na vida diária dos cidadãos.

A contínua renovação demonstra o compromisso da administração em melhorar a qualidade do transporte público, atendendo as necessidades tanto dos residentes urbanos quanto dos usuários das áreas rurais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ufam abre período de inscrições para o PSC 2024

Projeto estimula leitura entre jovens em regime socioeducativo

Projeto ‘O Teatro Vai à Escola’ inicia nova temporada em Manaus