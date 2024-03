Ufam abre período de inscrições para o PSC 2024

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) abriu o período de inscrições para o para o Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2024. As inscrições, tanto para os pagantes quanto para os isentos de taxa de inscrição, seja para a 1ª série ou 2ª série, iniciaram no dia 08 de Fevereiro e terminarão no dia 10 de Abril.

As provas da 1ª e 2º Etapa serão aplicadas no dia 19 de Maio de 2024. Para as duas etapas do processo seletivo serão realizadas provas de Conhecimentos Gerais, com 54 questões objetivas sobre Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Geografia, História, Biologia, Física e Química.

As provas serão realizadas no municípios de Benjamin Constant, Coari, Codajás, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Manaus, Manicoré, Novo Aripuanã, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tefé e Parintins.

O valor da taxa de inscrição é de R$95,00 e devem ser realizadas pela internet através do site da Comissão Permanente de Concursos (Compec). Para mais informações, acesse o edital completo, disponível do site da instituição.

