Projeto ‘O Teatro Vai à Escola’ inicia nova temporada em Manaus

Manaus (AM) – Teve início nesta sexta-feira (8), o projeto “O Teatro Vai à Escola”, desenvolvido pela Cia de Artes Evolução. A primeira instituição de ensino a receber a Companhia, foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria de Nazaré, situada no bairro Jardim Eldorado, Zona sul de Manaus.

O projeto que acontece dede o ano de 2009, percorre escolas públicas e particulares, com apresentações teatrais. Neste ano de 2024, cinco espetáculos fazem parte do projeto: As Aventuras de Vô Capistan, Festa dos Meus Sonhos, Cantigadeira, Quem Queima Se Queima e É Crime Não Saber Ler. São espetáculos para crianças e adultos.

Nesta sexta-feira, a Cia Evolução iniciou a temporada 2024, com As Aventuras de Vô Capistana. No auditório da EEEF Maria de Nazaré, foram realizadas tres sessões do espetáculo, às 8h45, 10h e às 15h.

A peça idealizada e criada por Eules Lycaon, foi apresentada para professores e alunos do 5º ao 9º, contemplando estudantes dos turnos matutino e vespertino.

As alunos se divertiram com as histórias contadas pelo personagem Vô Capistana. A aluna Isabele Pereira, do 6º Ano, afirma ter gostado do espetáculo.

“Eu gostei muito do espetáculo, achei muito engraçado, divertido e aprendi algumas histórias que não conhecia, como por exemplo a lenda do pirarucu. Eu tabmem aprendi bastando sobre a história do seringueiro”.

A próxima escola será a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Guadalupe, que já se prepara para receber a Cia Evolução, no próximo dia 26.

Sinópse do espetáculo

As Aventuras de Vô Capistana é um espetáculo no formato de contação de história que aborda a realidade, mitos e lendas da Amazônia, por meio da narrativa de um personagem típico de Rondônia, o qual conhecemos como seringueiro. Nesse trabalho são expostos fatos narrados por Vô Capistana, um senhor que dedicou a vida ao seringal.

A Cia continua com a agenda aberta. As escolas interessadas em receber o projeto, devem entrar em contato pelo telefone (69) 993086488, para mais informações e agendamento.

