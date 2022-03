Fim de semana marcado por crimes na Compensa; Jhon Leno foi assassinado

Manaus (AM) – O fim de semana foi marcado pela violência do bairro Compensa, na zona Oeste da capital. Nas últimas 24 horas foram registrados dois homicídios e duas tentativas de homicídios.

Por volta das 20h30, um homem identificado como John Lenno Araújo da Penha, de 30, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (27), na rua Curuanã, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. Um familiar informou que ele foi alvejado com cerca de 8 tiros.

De acordo com informações da polícia, ocupantes de um carro, de placa e modelo não identificados, chegaram no local e efetuaram os disparos contra Jonh Lenno. Após a ação criminosa, os assassinos fugiram do local. A vítima não resistiu e morreu na hora.

Não há informações sobre os autores e a motivação do homicídio. A perícia foi informada e o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. A Polícia Civil investiga o assassinato.

Outro homicídio foi registrado por volta de 12h. Anderson Santos, de 23 anos, foi morto a tiros por criminosos, que também estavam em um carro.

De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima estava andando pela rua do Porto, quando foi abordada pelos assassinos. Até o momento não há informações sobre os autores do crime.

Tentativa de Homicídio

Além dos casos de mortes, duas tentativas de homicídios contra dois moradores de rua foram registradas na Compensa. Wilson Vieira dos Santos, de 54 anos, e Reginaldo Pedro Nascimento, de 60 anos, foram baleados enquanto estavam sentados em frente ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias.

Segundo relatos de testemunhas, ocupantes de um carro passou em frente à unidade médica e realizaram vários disparos de arma de fogo contra um homem, que estava saindo do SPA, após receber atendimento.

Durante a ação dos criminosos, os dois moradores de rua, que estavam sentados no banco aguardando a vez para receber comida, também foram atingidos pelos tiros. Os bandidos fugiram do local.

Equipes médicas realizaram os atendimentos aos feridos. Até o momento não há informação sobre o estado de saúde das vítimas. Câmeras de segurança da área devem ajudar a polícia a identificar o carro utilizado pelos criminosos, bem como demais etapas das investigações.

