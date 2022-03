Jovem de 23 anos é executado com oito tiros no bairro Compensa

Manaus (AM) – Um homem identificado como Anderson Queiroz dos Santos, 23 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (27), no bairro da Compensa, zona Oeste. Os criminosos alvejaram a vítima com oito disparos.

Segundo informações repassadas à polícia, o jovem estava andando na rua do Porto quando ocupantes de um carro, de cor e placa não identificadas, abordaram a vítima e atiraram contra ela.

Os moradores do local não se pronunciaram sobre o acontecido. Anteriormente, outro homem foi baleado em frente ao Serviço de Pronto Atendimento Médico (SPA) Joventina Dias, também localizado na Compensa. Durante a ação criminosa, um morador de rua, que estava passando pelo também foi atingido. Os dois receberam atendimento médico e estão vivos.

