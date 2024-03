Despercebida! Leidy Elin entra para a história do BBB 24

Leidy Elin continua passando despercebida durante as formações de Paredões no BBB 24. Após a berlinda deste último domingo (10), a trancista entrou para a história do programa, se tornando a primeira participante que não recebeu nenhum voto durante 12 semanas.

Considerada planta por muitos, a jogadora já foi intenção de voto de outros confinados, que acabaram não a enxergando como prioridade de votação, mesmo após 62 dias de reality.

Desde a primeira semana, a sister fortaleceu grandes alianças e, mesmo com a saída de alguns de seus aliados, Leidy Elin se renovou e se aproximou de outros jogadores, que são mais visados para a berlinda.

Mesmo que participe como coadjuvante de grande parte dos embates na casa, a sister não criou nenhuma rivalidade direta, o que reforça ainda mais a sua “invisibilidade” diante de possíveis ameaças à sua permanência.

Em 2021, Viih Tube também chamou atenção ao passar despercebida pelos paredões. Na época, a influenciadora passou 55 dias sem receber nenhum voto, nem mesmo indicação do Líder. No entanto, em sua primeira berlinda, a sister foi eliminada com 96,69%.

*Com informações da CNN Brasil

