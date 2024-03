Lucas sente ausência de esposa no vídeo do Almoço do Anjo no BBB 24: ‘E se ela não estiver bem?’

No último sábado (9), Lucas Henrique teve o melhor desempenho durante a Prova do Anjo e venceu a disputa e se tornou o Anjo da semana no BBB 24. Porém, o prêmio causou preocupação no brother. ‘Buda’ caiu no choro após Camila Moura, com quem ele é casado, não aparecer no vídeo do Almoço do Anjo no BBB 224.

Na área externa, Lucas desabafou sobre sua preocupação e foi confortado por Leidy Elin e Yasmin Brunet. Confuso por não saber o motivo de sua ausência, Buda confessou à trancista sua vontade de ir para o Paredão. “Estou pensando seriamente, se for Poder de trocar o Paredão, eu quero ir para o Paredão mesmo”, explica o participante.

Em conversa com Leidy, Lucas Buda chora preocupado com a sua ex-esposa Camila Moura:



Camila Moura, esposa do Lucas Henrique, ironizou a surpresa do participante nas redes sociais.

