Ambulância que fazia transferência de recém-nascida cai em rio no AM

Manaus (AM) – Uma ambulância do Hospital Regional do Careiro caiu no Rio Negro, na noite de domingo (27), após um acidente ocorrido no Porto de Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus). O veículo realizava a transferência de uma recém-nascida para Manaus.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), antes da ambulância naufragar, a mulher, a recém-nascida e a enfermeira foram retiradas do veículo com o apoio do pai da criança, do motorista da ambulância e de um enfermeiro da Marinha. Não houve feridos e a situação foi contornada.

A recém-nascida foi transferida de lancha para a Manaus e deu entrada na Maternidade Ana Braga, localizada na Zona Leste de Manaus. Bebê e a mãe passam bem.

As causas do acidente devem ser identificadas após perícia no veículo.

