Porteiro é preso por vender drogas dentro de escola em Manacapuru, no AM

Eduardo de Souza Maia, de 28 anos, foi preso em flagrante na terça-feira (12) por tráfico de drogas em uma escola municipal, onde trabalhava como porteiro, no bairro Correnteza, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Mauro Soares, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, na segunda-feira (11), a equipe policial recebeu denúncias informando que o suspeito estaria comercializando maconha tipo skunk para os alunos da escola.

“O indivíduo armazenava os entorpecentes dentro do seu carro, o deixava estacionado no pátio do colégio e fazia a comercialização dos materiais ilícitos dentro da instituição”, disse.

Segundo o delegado, a coordenação da escola desligou o indivíduo das funções e ele responderá por tráfico de drogas, e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Mulher é presa ao ser flagrada com armas, drogas e munições no AM

Porteiro é preso após vender drogas dentro de escola no AM

Suspeito que planejava matar policial na Compensa é preso com drogas em Manaus