Mulher é presa ao ser flagrada com armas, drogas e munições no AM

Manaus (AM) – Uma mulher foi presa ao ser flagrada com armas, munições e drogas no município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas, durante a operação Protetor das Fronteiras. Um suspeito foi baleado ao reagir à prisão. Ele foi socorrido, mas faleceu.

As equipes do 1º Batalhão de Choque empregadas na operação Protetor das Fronteiras, foram acionadas para prestar apoio à equipe da Polícia Civil, durante o cumprimento de um mandado de prisão em nome de um homem. O suspeito estava com mandado de prisão em aberto.

Ao chegar à residência do suspeito, as equipes prenderam em flagrante uma mulher. Com a suspeita foram encontrados uma pistola calibre 845, com doze munições, vinte trouxinhas de oxi, e uma porção da mesma droga.

Durante o seguimento das buscas, localizaram o suspeito em outra casa. Ao ter notado a presença da polícia, o homem passou a atirar na direção dos policiais. Uma das equipes revidou e efetuou disparos para conter o foragido, que acabou sendo baleado.

O homem foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, onde não resistiu. Além da prisão da mulher, outros dois homens foram detidos por estarem dando apoio ao foragido. Todos foram encaminhados para o 73° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material apreendido.

*Com informações da assessoria

