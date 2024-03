Investimentos em imóveis portugueses

De acordo com o estudo “Living destination 2023”, realizado pela consultoria imobiliária internacional JLL, nos últimos dois anos foram emitidos 46,7 mil alvarás de construção em Portugal. Ainda no mesmo período, foram entregues 30 mil unidades no país.

Somado a isso e de acordo com dados publicados em março de 2023 pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal, os preços de aluguéis de residenciais em Portugal tiveram um salto de 10,6%, proporcional a 6,91 euros (US$ 7,49) por m² no último trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021.

Um cenário de números expressivos que tem chamado atenção de investidores brasileiros que enxergam o momento positivo, tanto para moradia, como também para aproveitar e investir na compra de residências em Portugal e apostar em um negócio para aluguéis e garantir um futuro promissor e rentável.

Sócios diretores do grupo RJ (composto pelas empresas: Many Imóveis; Many Imóveis SP; Punkt Imoveis; Nossa Escola Imobiliária e a representação da Eliteinternationalrealty em Manaus), os empresários Rodrigo Viegas e Jorge Ayub em parceria com a imobiliária portuguesa, Imóveis +, e o consultor imobiliário Fábio Passos realizaram no início deste mês no Salão da BMW Motors, o Portugal Day. O evento apresentou a investidores amazonenses uma nova operação que visa explorar o mercado imobiliário português a partir de Manaus, bem como apresentar aos portugueses as oportunidades de investimento e negócios voltados para esse nicho no Brasil.

Foto: Divulgação

De acordo com Rodrigo Viegas, ao final de 2023, as negociações para a criação e lançamento do novo produto tiveram início e com a mudança de um amigo que passou a atuar no mercado imobiliário em Portugal, o projeto foi ganhando forma. “Vimos uma oportunidade com a ida do Fábio para Portugal e tudo que o país representava para ele. E durante uma de nossas conversas, surgiu a ideia: ́por que não explorar o mercado imobiliário de Portugal a partir de Manaus?. Da mesma forma, os portugueses poderiam conhecer mais sobre o Brasil e as oportunidades de investimento aqui. Isso se expandiu, e percebemos que além do interesse dos portugueses aqui, os nossos clientes também tinham interesse em Portugal, nascia assim o Portugal Day”, explica Rodrigo.

Para o empresário, Jorge Ayub, a operação e a crescente procura por imóveis em Portugal se mostra como uma excelente oportunidade de investimento e moradia e também como um produto vendável que visa atender as mais diversas necessidades para todos os tipos de compradores. “A Imobiliária + em Portugal surge como especialista nas regiões de Nazaré, Leiria e Fátima. E são ótimas oportunidades para o brasileiro, uma vez que são cidades muito próximas da capital Lisboa, que oferecem a tranquilidade de uma cidade interiorana, com preços e condições atrativas e a modernidade que se encontra nas capitais. Então faz muito sentido explorar essa região”, aponta Ayub.

Amazonense e residente em Portugal, o consultor imobiliário, Fábio Passos acredita que a iniciativa irá beneficiar brasileiros e portugueses, pois, segundo ele, o manauara era carente de canais que realizassem essa ponte de forma segura e profissional. “A nossa imobiliária fica no centro de Portugal, em Leiria. Uma região estrategicamente, muito bem localizada. E o que estamos apresentando é praticamente uma filial da nossa imobiliária aqui, ou seja, o possível comprador não tem necessidade de ir a Portugal para fechar negócio, no primeiro momento, ou seja, o grupo RJ vai oferecer toda a assessoria preliminar para essa aquisição. Algo ainda não visto no mercado imobiliário amazonense”, conclui Fábio.

*Com informações da assessoria

