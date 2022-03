Nova pesquisa aponta ascensão de Wilson Lima, a caminho do segundo turno das eleições deste ano

Em dezembro de 2021, pesquisa do mesmo instituto mostravam o governador na terceira colocação, atrás do senador Eduardo Braga (MDB) e do ex-prefeito Amazonino Mendes

Números divulgados pelo Instituto CM7 Brasil apontam o crescimento do governador Wilson Lima (União Brasil) nas pesquisas de intenção de votos que se realizam no Estado.

Em dezembro de 2021, pesquisa do mesmo instituto mostravam o governador na terceira colocação, atrás do senador Eduardo Braga (MDB) e do ex-prefeito Amazonino Mendes. Na nova sondagem, Wilson aparece em segundo lugar (27,5%), superando Braga, com 19,2%, e atrás de Amazonino, com 30,1%.

Pelos números do Instituto Pontual, divulgados ontem, Wilson aparece com 20,9% das intenções, contra 30,5% de Amazonino. A seguir, despontam Eduardo Braga (MDB), com 16,1%; Ricardo Nicolau (SD), com 5,3%; Carol Braz (PDT), com 3,6%, e Henrique Oliveira (Pros), com 3,2%.

Tempo quente

“Estamos vivendo um tempo quente”, disse à coluna um filiado do Avante, que participou da festa de filiação ao Avante do ex-deputado Sabá Reis, atual titular da Semulsp, na última quinta-feira.

Principal estrela do partido, o prefeito David Almeida reiterou que o Avante disputará a batalha eleitoral deste ano como protagonista, jamais como coadjuvante.

“São os números que irão nos guiar no apoiamento tanto para senador quanto a governador do Estado”, disparou David em discurso.

Propinagem investigada

Atendendo a Procuradoria Geral da República (PGR), a ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou processo de investigação contra o ministro da Educação Milton Ribeiro.

O inquérito, que vai durar 30 dias, buscará desnudar um esquema de distribuição ilegal de verbas do MEC envolvendo pastores evangélicos, principalmente Gilmar Santos e Arilton Moura, citados em áudio pelo ministro Ribeiro.

Prefeitos denunciam

O jornal Estadão divulgou ontem a relação de dez prefeitos que confirmam intermediação de pastores para a obtenção de recursos do MEC mediante esquema de propinas. Todos vão depor à Polícia Federal sobre o caso.

Os prefeitos são: Gilberto Braga, do município de Luis Domingues (MA); Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis (GO); José Manoel de Souza – Boa Esperança do Sul (SP); Nilson Caffer – Guarani D’Oeste (SP); Adelícia Moura – Israelândia (GO); Laerte Dourado – Jaupaci (GO); Doutor Sato – Jandira (SP); Fabiano Moreti – Ijaci (MG); André Kozan – Dracena (SP) e Edmario de Castro Barbosa – Ceres (GO).

CPMI avança

As investigações contra o ministro Milton Ribeiro também poderão avançar no Congresso Nacional, onde o deputado federal Israel Batista (PV-DF), coordenador da Frente Parlamentar pela Educação, protocolou pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI).

Israel suspeita da prática de crimes de corrupção passiva, advocacia administrativa, emprego irregular de verba pública, e corrupção ativa e outros crimes por parte do ministro.

A CPMI, conforme Israel, conta com o apoio do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos

(PSD-AM).

Hanan detona Guedes

Para o ex-governador do Amazonas Samuel Hanan, o Estado terá que correr ao Supremo Tribunal Federal se quiser salvar a Zona Franca de Manaus da morte com a redução em 33% das alíquotas do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

Em entrevista a um portal de notícias da capital, Hanan diz não haver dúvidas de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, “não gosta da ZFM” e que tudo faz para destruir os incentivos fiscais que sustentam o modelo.

Novas alternativas

“O ministro da economia, hoje, é inimigo da Zona Franca. Ele não gosta (do modelo), talvez até porque ele não conheça. Eu acho que ou é preconceito ou ele não conhece”, critica Hanan.

Ao mesmo tempo, ele defende a urgente busca de alternativas econômicas para substituir a ZFM. “Temos petróleo, potássio, podemos ter fertilizantes. Devemos fortalecer o polo eletroeletrônico trazendo uma fábrica de chips. Tem muita coisa pra ser feita”, destaca o ex-vice-governador.

Praia quer voar

Ex-vereador e ex-senador, o economista Jefferson Praia confirma que disputará uma cadeira na Câmara Federal nas eleições deste ano.

Ele acaba de assinar ficha na Rede Sustentabilidade.

Arthur endurece

Com um discurso contundente em defesa da Zona Franca de Manaus, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, lançou sua pré-candidatura ao Senado, na quinta-feira (24), em grande evento do PSDB.

Arthur subiu o tom contra o ministro Paulo Guedes e disse que, se eleito, adotará “um comportamento duro” no Congresso em favor das vantagens comparativas da ZFM.

Reforma tributária

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, busca acordo para votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) referente à reforma tributária, na semana de esforço concentrado da Casa, marcado para o período de 4 a 8 de abril.

Entre os pontos que mais apresentam divergência está a preocupação de parte dos senadores da CCJ com relação à compensação para seus estados e regiões e com o Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR).

Reis no octógono

Nos bastidores da Câmara Municipal de Manaus são fortes os rumores de que o vereador-presidente do Poder, David Reis (Avante), poderá sair candidato a deputado federal para fortalecer a nova escalada do pai, Sabá Reis, rumo a Assembleia Legislativa do Amazonas.

Subvenção do pirarucu

O Governo do Estado abriu as habilitações para o pedido da Subvenção Econômica dos Pescadores Manejadores do Pirarucu. O prazo vai até 4 de abril.

O primeiro pagamento da subvenção do pirarucu a pescadores do Amazonas foi autorizado pelo governador Wilson Lima em novembro de 2021.

Nova RDS

Há mais de 10 anos sofrendo invasões, os moradores de comunidades do rio Manicoré resolveram pedir ao Governo do Estado a criação de uma Unidade de Conservação (UC), como Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS).

Conforme eles, a RDS é a única forma de conter as invasões e os crimes ambientais consequentes da exploração ilegal de madeira e da caça predatória em suas terras. A nova RDS abrangeria uma área de 392.239 hectares, com uma população de 4 mil pessoas dispostas em 15 comunidades.

Reajuste a servidores

Tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) projeto de lei da Mesa Diretora que reajusta os vencimentos dos servidores ativos e inativos da Casa, em cumprimento à data base dos trabalhadores legislativos.

O reajuste vai repor a perda salarial acumulada com base no patamar apurado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), no período entre março de 2021 a fevereiro de 2022, na ordem de 10,80%.

