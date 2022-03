Atletas da natação representam o SESI Clube nos JEBs

Manaus (AM)- As atletas Camile Mendes, Raquel Salvaterra e Nicole Nogueira serão representantes do SESI Clube do Trabalhador do Amazonas, nas competições de natação, dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) que iniciam hoje e vão até o dia 31 em Aracaju (SE).

O evento esportivo é organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e ocorre desde 1969, destinado a estudantes-atletas.

Há sete anos, Camile, 16, pratica natação no SESI Clube e prepara-se para esta competição com rotina intensa. “Meus treinos acontecem cinco vezes por semana, com duas horas por dia, sendo uma hora dedicada para a academia e uma hora para a natação”.

Nicole, outra forte competidora, explica que na piscina capricha nos exercícios de saída, circuito no tensor, tiros e tomada de tempo. A nadadora, de 15 anos, pratica o esporte há seis anos no Clube.

A família, por sua vez, expressa todo o seu apoio às competidoras. “Estamos na torcida para que venham medalhas, não importa a colocação”, disse Maryslley Nogueira, mãe de Nicole.

Já a mãe de Camile, Ítala Mendes, destaca que ver a filha em uma competição nacional é muito gratificante: traz um sentimento de orgulho e entusiasmo.

Segundo o profissional de Educação Física do SESI Amazonas, Clemilson da Mata, as competidoras farão parte de uma delegação de 24 atletas do estado do Amazonas e disputam duas provas individuais.

“A seleção das meninas foi uma ótima notícia e serve de inspiração a outros atletas que treinam conosco ”, assinalou o treinador das atletas de natação.

