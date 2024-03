Homem é preso em posse maconha tipo skunk em Santa Isabel do Rio Negro

Casa do suspeito era utilizada como ponto de venda de entorpecentes

Gustavo Paulino da Silva, de 23 anos, foi preso, em flagrante, nesta sexta-feira (23) por posse de porções de maconha do tipo skunk e uma balança de precisão, em Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas.

Conforme o delegado John Castilho, da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro, as diligências iniciaram após o recebimento de denúncia anônima informando sobre um ponto de venda de drogas em uma casa da cidade. Com base nisso, os policiais foram ao local e confirmaram a veracidade da informação.

“Durante monitoramento realizado hoje, avistamos uma pessoa comprando entorpecentes e o dono do imóvel, que durante a abordagem foi preso em flagrante em posse de uma porção de maconha tipo skunk e uma balança de precisão”, explicou John Castilho.

Gustavo Paulino da Silva foi conduzido à sede da unidade policial e foi autuado por tráfico de drogas, e agora ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da Assessoria

