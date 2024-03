Dupla é presa e adolescente é apreendida em ponto de droga no Amazonas

Lábrea (AM) – Dois homens foram presos e uma adolescente de 17 anos foi apreendida por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Lábrea, interior do Amazonas, na madrugada desta sexta-feira (22).

Segundo relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência, eles efetuavam patrulhamento pela rua 22 de outubro, no bairro São José, em uma área conhecida por intensa movimentação de usuários e venda de entorpecentes, quando receberam denúncia de que um homem estaria comercializando drogas na casa dele.

Durante a ação, os PMs realizaram abordagem em um dos suspeitos, sendo encontrado em seu bolso uma trouxinha de cocaína. O rapaz informou à equipe policial ter comprado o entorpecente na casa que supostamente funcionava como ponto de venda de drogas.

No local, os policiais militares encontraram um homem e uma adolescente, de 17 anos, que seria companheira dele. Com eles foram encontradas a quantia de R$ 185 em espécie, 19 trouxinhas e uma porção de maconha, uma trouxinha de pedra oxi, uma de cocaína, uma balança de precisão, dois celulares e apetrechos que seriam usados para o preparo da droga para comercialização.

A ocorrência foi conduzida à 6ª Delegacia Interativa de Polícia de Lábrea.

*Com informações da assessoria

