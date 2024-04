Feijoada Planeta Boi sai na frente e oferece customização aos clientes

Manaus (AM) – A Amazon Best oferece aos clientes a customização – gratuita – das camisas adquiridas para a edição deste ano da Feijoada Planeta Boi, que será realizada dia 13 de abril (sábado). Os clientes podem solicitar o serviço entre 11h e 17h, na loja Sapatinho de Luxo, localizada na rua João Valério, 128, bairro Nossa Senhora das Graças.

A customização inclui modelos básicos, com recortes e aplicação de penas e pedrarias. O serviço pode ser solicitado em três datas do mês de abril: 4, 5 e 12.

Todo o processo criativo das camisas customizadas é do talentoso artesão Rodrigo Paiva, do Ateliê do Paiva, responsável por criar peças exclusivas para itens oficiais de Caprichoso e Garantido.

Criatividade e bom gosto

Rodrigo conta que a imaginação “voava” ao assistir o Festival de Parintins, o que o fez, aos 14 anos, mergulhar no universo de linhas e agulhas. Autodidata, passou a vestir cantores e outras personalidades amazonenses com o intuito de ver o trabalho ganhando visibilidade.

“Ao entrar no mundo da arte me deparei com muitas barreiras, dificuldades e desafios… Vesti pessoas que me ajudaram a crescer”

Natural de Itacoatiara, Paiva, agora aos 30 anos, diz se “sentir realizado e valorizado” com o convite feito pela Amazon Best.

“Sinto que estou no caminho certo, realizando sonhos e objetivos. Participo de alguns grandes eventos como customizador e aderecista, coisa que eu apenas sonhava. Sou eternamente grato”, frisou o artista.

*Com informações da assessoria.

