Venda de ingressos para eventos da Amazon Best 2024 iniciam nesta terça (19)

A partir desta terça-feira (19), torcedores de Caprichoso e Garantido vão poder comprar os ingressos da programação cultural de 2024 da Amazon Best, apresentada na última semana. Manaus e Parintins vão receber eventos assinados pela empresa de abril a agosto deste ano.

Os ingressos podem ser adquiridos em pontos físicos e, ainda, pela internet. As vendas serão feitas na sede da Amazon Best, em Manaus, localizada a rua Nova Prata, n⁰ 225, Vieiralves, e também nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Manauara e Millenium.

Pela internet, a compra pode ser feita por meio do site BaladApp.

Feijoada Planeta Boi

Considerada um dos eventos mais aguardados e exclusivos de Manaus, a Feijoada Planeta Boi abre a temporada de eventos da Amazon Best reunindo personalidades da cidade, torcedores de Caprichoso e Garantido, artistas dos bumbás e turistas.

A Feijoada Planeta Boi acontece dia 13 de abril, a partir de 11h, no Diamond Centro de Convenções. A festa contará com o agito dos DJs Ítalo e Carol Pedroso, do pagodeiro Uendel Pinheiro, além é claro, de muito boi-bumbá com as apresentações de Edmundo Oran, Patrick Araújo, Israel Paulain e Sebastião Junior, itens oficiais de Caprichoso e Garantido.

Para o evento, serão disponibilizadas para venda 100 mesas fechadas com 10 lugares. A Amazon Best vai ‘liberar’ uma quantidade limitada para a venda do lugar à mesa na forma avulsa ao valor de R$ 405.

Os brincantes que terão acesso às mesas irão ganhar uma camisa além, é claro, de terem direito à feijoada e ao serviço de Open Bar (água, cerveja e refrigerante). O Open Bar será oferecido das 12h às 17h.

Arena Planeta Boi

A Arena da Amazônia se torna palco da festa de Caprichoso e Garantido mais uma vez em 2024 quando a Amazon Best apresenta aos torcedores o Arena Planeta Boi.

A festa acontece dia 25 de maio e reúne todos os itens oficiais individuais de Caprichoso e Garantido.

O evento irá trazer muitos efeitos especiais, de iluminação e de palco. Edmundo Oran, Patrick Araújo e Edilson Santana irão comandar a galera azul e branca, enquanto Israel Paulain, Sebastião Junior e David Assayag agitam a torcida vermelha e branca.

Sunset Planeta Boi

Dia 17 de agosto , a Amazon Best apresenta, pela primeira vez em Manaus, o Sunset Planeta Boi. O evento será realizado na Casa Rayol.

Os apresentadores Edmundo Oran, do Caprichoso, e Israel Paulain, do Garantido, são atrações da festa. Eles serão acompanhados dos levantadores dos bois, Patrick Araújo e Sebastião Junior.

O grupo Canto da Mata também marcará presença neste evento que promete entrar para o calendário bovino da capital amazonense.

Em Parintins

Em Parintins, a Amazon Best vai oferecer aos seus clientes três super eventos: Sunset dos Visitantes, Sunset Planeta Boi e o Funfest.

Também de forma inédita, a empresa apresenta o ‘Parintins Moquem Festival’ na ilha tupinambarana. O festival gastronômico será realizado nos dias 28 e 29 de junho.

Durante a realização do Planeta Boi, renomados chefs de cozinha do Brasil oferecerão seus principais pratos em 12 estações que ficarão disponíveis para o público. A expectativa é que 1.200 pessoas participem da primeira edição do Moquem Festival.

