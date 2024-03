Amazon Best apresenta programação 2024 para o Festival de Parintins

A Amazon Best anunciou, na terça-feira (12), a sua programação oficial de eventos voltada à divulgação e fortalecimento do Festival de Parintins. O anúncio, feito pelo diretor-presidente da empresa, Valdo Garcia, aconteceu no Lalbero Restaurant & Lounge, onde a imprensa foi recebida com um coquetel, ao som de Edilson Santana.

Feijoada Planeta Boi

Este ano, a Feijoada Planeta Boi acontece dia 13 de abril, no Diamond Convention Center. A festa contará com o agito do DJ Ítalo e, claro, muito boi-bumbá com as apresentações de Edmundo Oran, Patrick Araújo, Israel Paulain e Sebastião Junior, itens oficiais de Caprichoso e Garantido. Uendel Pinheiro também é uma das atrações da edição 2024 da Feijoada Planeta Boi.

Sunset Planeta Boi

Dia 4 de maio, a Amazon Best apresenta, pela primeira vez em Manaus, o Sunset Planeta Boi. O evento será realizado na Casa Rayol. Os apresentadores Edmundo Oran, do Caprichoso, e Israel Paulain, do Garantido, são atrações da festa. Eles serão acompanhados dos levantadores dos bois, Patrick Araújo e Sebastião Junior. O grupo Canto da Mata também marcará presença neste evento que promete entrar para o calendário bovino da capital amazonense.

Arena Planeta Boi

A Arena da Amazônia se torna palco da festa de Caprichoso e Garantido mais uma vez em 2024, quando a Amazon Best apresenta aos torcedores o Arena Planeta Boi. A festa acontece dia 25 de maio e reúne todos os itens oficiais individuais de Caprichoso e Garantido.

O evento irá trazer muitos efeitos especiais, de iluminação e de palco. Edmundo Oran, Patrick Araújo e Edilson Santana irão comandar a galera azul e branca, enquanto Israel Paulain, Sebastião Junior e David Assayag agitam a torcida vermelha e branca.

Em Parintins

Em Parintins, a Amazon Best vai oferecer aos seus clientes três super eventos: Sunset dos Visitantes, Sunset Planeta Boi e o Funfest.

Festival Gastronômico

O ‘Parintins Moquem Festival’ será realizado na ilha tupinambarana, nos dias 28 e 29 de junho. Durante a realização do Planeta Boi, renomados chefs de cozinha do Brasil participam, de forma inédita, de um festival gastronômico de assados que contará com 12 estações que oferecerão de legumes a sobremesas.

A expectativa é que 1.200 pessoas participem da primeira edição do Moquem Festival. Na ocasião, será lançado a charcutaria de Parintins, que vem avançando no mercado de queijos da região.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Prefeitura define Comissão de Escolha dos Jurados para 57º Festival Folclórico de Parintins

Bois Caprichoso e Garantido farão show no BBB 24, confirma Prefeitura de Parintins

Festival de Parintins: torcedores de Caprichoso e Garantido descrevem sentimento pelos bumbás