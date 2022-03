Atleta amazonense garante vaga para o Gymnasiade

Atleta do AM

Manaus (AM)- O amazonense Akassis Akis, 17 anos, está pronto para levar a bandeira do estado à Normandia, na França, onde irá disputar a versão internacional da Gymnasiade, em maio.

O atleta que realiza seus treinos na Vila Olímpica de Manaus, complexo do Governo do Amazonas, administrado pelo Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), conquistou sua vaga após subir ao pódio disputando o arremesso de peso na Seletiva Nacional da principal competição estudantil do mundo.

“Quando um atleta como o Akassis se classifica para uma competição mundial, confirma o quanto é fundamental trabalhar o esporte da base até o alto rendimento. Sabemos do potencial desses atletas e acreditamos que eles podem representar tanto o Amazonas, quanto o Brasil, nas competições mundiais”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Não é a primeira vez que Akassis sobe ao pódio pelo Amazonas. E a conquista dessa vaga representa mais um passo para seu maior sonho.

“Quero chegar nas Olimpíadas, é uma meta para mim, sei que é um longo caminho, mas, espero chegar lá. Com essa vaga para a França, já sinto parte do meu sonho realizado”, comentou o atleta.

Acompanhando seu filho que treina desde 2018 na Vila Olímpica de Manaus, Francisco Assis ressalta o quanto o esporte é fundamental para o desenvolvimento do filho.

“Essa é mais uma conquista que nos enche de orgulho, como pai fico feliz de saber que através do esporte meu filho está conquistando seus sonhos; e está se tornando a cada dia uma pessoa melhor, tanto nos treinos, quanto na escola”, ressaltou Francisco.

A seletiva nacional contou com os melhores atletas do Brasil, organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), o Gymnasiade segue até o final de março, classificando os melhores atletas para competição mundial.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Mauro Neto / Faar

Edição Web: Bruna Oliveira

