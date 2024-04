Para destacar o turismo regional, Projeto de Lei instituirá ‘Semana do Turismo Rural’ no AM

Valorizando o turismo rural do Amazonas, o deputado estadual Cristiano D’Angelo (MDB) apresentou na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o Projeto de Lei nº 857/2024, que inclui a “Semana do Turismo Rural” no calendário turístico oficial do Estado, que deverá ser comemorada, anualmente, na última semana de setembro.

“A implementação do PL trará maiores incentivos à economia do Estado e promoverá o desenvolvimento regional, ao permitir um maior fluxo de capital, bem como gerar emprego e renda para inúmeras famílias rurais, impulsionando assim o crescimento sustentável da região”, afirmou Cristiano D’Angelo.

Manaus figura como a terceira na lista das seis capitais mais buscadas na alta estação, segundo levantamento divulgado pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), vinculada ao Ministério do Turismo. Criando assim, maiores possibilidades de conhecimento sobre as adversidades amazônicas dos municípios e suas riquezas naturais e culturais, por meio da realização da “Semana do Turismo Rural”.

“Dessa forma, o projeto incentivará diversas modalidades de turismo rural no Amazonas, dentre elas: o turismo verde, o agroturismo, o ecoturismo, o turismo de aventura e o turismo na natureza/ecoturismo que nesta linha, de turismo rural, encontra-se diretamente relacionado à natureza, ao contato e à contemplação da fauna e da flora, perpassando pelos elementos tipicamente rurais, referentes à vida no campo”, analisou Cristiano D’Angelo.

O turismo rural tem um grande potencial de desenvolvimento econômico no Brasil, sendo uma importante modalidade para a valorização das áreas rurais, auxiliando os agricultores a terem renda além do uso da terra, através da venda direta dos seus produtos e outras atrações turísticas, como visitação e hotelaria.

“A ‘Semana do Turismo Rural’ celebra essa modalidade de grande importância para a nossa região, levando maiores oportunidades para uma retomada sustentável de desenvolvimento do turismo, apresentando os maiores destaques turísticos, bem como produtos regionais e culturais de cada município do nosso Estado”, ressaltou Cristiano D’Angelo.

Sobre a Data

O Dia Mundial do Turismo é comemorado no dia 27 de setembro, em alusão ao aniversário de uma década do Estatuto da Organização Mundial do Turismo. A data tem como objetivo enfatizar a relevância econômica, social e cultural desta atividade.

A Rede TRAF no Amazonas

Em 2009, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) em parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), promoveram a implantação da Rede de Turismo Rural na Agricultura Familiar (Rede TRAF), com objetivo de desenvolver em comunidades agrícolas por meio do turismo rural, uma nova modalidade de entretenimento e fonte complementar de renda para o agricultor.

