Sinésio Campos anuncia vinda de ministros para lançamento do eixo Manta-Manaus

Manaus (AM) — O deputado Sinésio Campos (PT) anunciou, na quinta-feira (4), durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a vinda de dois ministros do Governo Lula ao Amazonas, no dia 9 de abril, para o lançamento do eixo multimodal Manta-Manaus. Estarão em Tabatinga (1.108 quilômetros distante de Manaus), a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

A visita oficial faz parte dos esforços de integração sul-americana, uma prioridade do Governo Federal, que busca fortalecer os laços entre os países sul-americanos e impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

O eixo Manta-Manaus foi um dos cinco projetos prioritários de integração escolhidos pelo Governo Federal, que contam com previsão de investimento total de 10 bilhões de dólares, com recursos assegurados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Manta-Manaus

O eixo multimodal Manta-Manaus é uma rota alternativa, que permite integração do Amazonas com o Oceano Pacífico, sem depender do Canal do Panamá. Conforme a proposta, a mercadoria é transportada por navio ou balsa da Ásia até o porto de Manta, no Equador. A seguir, encaminhada, por meio rodoviário, até Providência, também no Equador, seguindo em balsas até Letícia, na Colômbia. Em seguida, passa pelo porto de Tabatinga até chegar ao porto de Manaus.

Hoje, com a rota que utiliza o canal do Panamá, o transporte de produtos que vem da Ásia leva de 41 a 60 dias. Com a rota via Manta, a duração passa a ser de 31 a 35 dias, uma redução de até 25 dias no trajeto, reduzindo os custos logísticos.

A nova rota deve aumentar a competitividade dos produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus (PIM), pois parte dos insumos utilizados são importados da Ásia.

Tabatinga foi escolhida como um dos pontos estratégicos para o projeto, por estar localizada na área da tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru.

Segundo o deputado Sinésio Campos, é preciso a presença da Receita Federal no porto de Tabatinga para viabilizar o fluxo das mercadorias.

“Tabatinga está em uma área estratégica, sendo suframada, e está autorizada a ter free shops. Agora, precisamos que o porto seja alfandegado, para permitir o trânsito das mercadorias que vêm do exterior e podem chegar à Manaus. Com a decisão do Governo Federal em priorizar o eixo Manta-Manaus, teremos um estímulo ao desenvolvimento do município, que precisa dessas alternativas econômicas para afastar nossos jovens da violência”, declarou o parlamentar.

Campos destacou, ainda, a importância da presença dos ministros na região e ressaltou os benefícios que o eixo Manta-Manaus trará, não apenas ao Amazonas, mas para toda a América do Sul. Ele recordou haver mais de 15 anos defende o modelo de integração por meio do projeto Manta-Manaus.

“Esta visita é um marco significativo ao desenvolvimento regional e à consolidação dos laços de cooperação entre os países vizinhos. São nove países que fazem fronteira com a Amazônia brasileira. Estreitar os laços com nossos vizinhos pode gerar novas oportunidades de negócios”, afirmou o deputado.

